Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş süreci ve güncel siyasetle ilgili soruları yanıtladı. Halk TV yayınına katılan Özel, CHP'nin yönetimine atanan ekibin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Özel, "Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez." dedi.

"YARINDAN İTİBAREN 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE..."

"- Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

"YENİ PARTİYE GİDERSENİZ BAŞINIZ DERDE GİRER"

Belediye Başkanları ve milletvekillerine yönelik baskıları da anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

- Ben şöyle bir AK Partili duymadım: Gelip de bir AKP milletvekilinin "efendim yeni partiye giderseniz başınız derde girer" diye açık bir tehditte bulunduğunu duymadım ama her yerden bu butlan yönetiminin kendi kerameti kendinden menkul bir takım şeylerinin orada burada korku salmaya çalıştığı, meclis koridorlarına kadar gelip de bunların konuşulduğu süreçler..."

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYACAĞIZ"

YENİ Parti'yi kurmadan önce CHP'ye veda ederken kullandığı "Unutkan olmayacağız." sözleri ile ilgili de konuşan Özel, "Şundan herkes emin olsun, tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda, iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız." dedi.

Özel, butlancıları asla affetmeyeceklerini ifade ederken iktidar oldukları zaman kendilerine yaranmaya çalışmalarına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

"BENİM DAHİ ROZETİ ÇIKARIRKEN GIRTLAĞIM DÜĞÜMLENDİ"

CHP'den istifa süreci hakkında konuşan Özel, şöyle dedi:

"Bugünlerde CHP'de mecburan kalan ama ağlaya ağlaya kalanlar var. Benim dahi rozeti çıkarırken gırtlağım düğümlendi. Hepimiz ağlaya ağlaya geldik. Butlandan yana olmayan ve orada kalanlar var. O arkadaşları aynı kefeye koymuyoruz. Orada 18-19 kişi dışında geri kalan arkadaşlara aynı muameleyi yapmak mümkün değil."

"YÜZDE 40'LARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUM"

Eylül ayında Yeni Parti kurultayını tamamlamayı planladıklarını belirten Özgür Özel, mevcut durumda Yeni Parti'nin olası baskın seçime giremediğini belirtirken ikinci bir partiyi de yedekte tuttuklarını ifade etti.

Yeni Parti'nin seçimlerde nasıl bir performans gösterebileceği sorulan Özel şöyle dedi:

"Yeni partimizin temel motivasyonu iktidar olmaktır, iktidar olacağız ki herkesi kurtaracağız. Başka bir çaresi yok bunun. Yeni Parti eğer kendini doğru anlatır, milletin beklentilerini doğru karşılar ve bundan sonraki süreçte halk da onu sahiplenmesini sürdürürse yüzde 40'ların üzerine çıkacağını görüyorum."