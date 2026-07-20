CHP'de mutlak butlan kararının ardından, partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay çağrılarına kulak tıkarken, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve kendisini destekleyen vekillerin partiden ayrılma vakitleri artık geldi çattı. Yeni partinin kurulmasına sayılı günler kala, Özel'in yarın CHP Grup Toplantısında son kez konuşarak partiden istifa etmesi bekleniyor.

Özgür Özel'in yeni partiye ilişkin en net mesajları da bu grup toplantısında vereceği bildirildi.

Özgür Özel, Sözcü TV yayınında geçtiğimiz günlerde, "Yeni partiyi ne zaman ilan edeceksiniz?" sorusuna "Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır" cevabını vermişti.

Özel, "Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğumuz, Parti Meclisi’nin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta, 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayıp bir karar vereceğiz. İl başkanlarıyla, bu atanmış butlancılarla değil, seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım. Parti Meclisimiz ile konuşacağız" diye konuşmuştu.

GRUP TOPLANTISININ ARDINDAN HAREKETLİ GÜNLER YAŞANACAK

Özel'in yarınki grup toplantısının ardından CHP'li il başkanlarıyla bir araya gelmesi beklenirken, Çarşamba günü de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle birer toplantı yapması öngörülüyor.

Bu toplantıların ardından Özel'in bu kez kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

93 VEKİLLE GEÇİŞ YAPILACAK

Yeni partinin kuruluşunda 93 milletvekilinin görev alacağı ve bunlardan 80’inin Parti Meclisi üyesi ve MYK üyesi de olacağı kaydedildi. Meclis başkan vekili, katip üye, grup başkan vekili ve idare amirleri de 13 üye arasından seçilecek. Bazı milletvekillerinin parti organlarında kuruculuk dışında görev almaları beklenmiyor.

Özel'e yakın isimler yeni kurulacak olan partinin programının da CHP'nin programıyla büyük benzerlikler taşıdığını aktardı.

YENİ PARTİNİN BİNASI NEREDE OLACAK?

Kurulacak partinin binası için Turan Güneş Bulvarı ile Gelecek Partisi’nin kurulumunda kullandığı bina arasında seçim yapılacak. 3 kişilik milletvekili heyeti binaları dolaştıktan sonra genel merkez binası için karar verilecek. Turan Güneş Bulvarı’ndaki binanın tadilatının uzun süreceği dikkate alınıp fiyatı daha makul olan Gelecek Partisi’nin binasının tercih edilmesi bekleniyor.