Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanması beklenen MYK'da, parti örgütlerine yönelik tasfiye süreci ile kurultay takviminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Son MYK toplantısında 7 il başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükselmişti. Edinilen bilgilere göre, bu haftaki toplantıda da bazı il başkanları hakkında yeni görevden alma kararlarının alınabileceği belirtiliyor.

Olağanüstü Kurultay İçin Mahkeme Başvurusu Gündemde

Özgür Özel cephesinde ise olağanüstü kurultay sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Daha önce olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla 800'ü aşkın delegenin imzasının Genel Merkez'e teslim edildiği, bu konuda adım atılması için 11 Temmuz'a kadar süre tanındığı ifade edilmişti.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, söz konusu sürenin sona ermesinin ardından hafta içerisinde mahkemeye başvuruda bulunulabileceği konuşuluyor.

Genel Merkez'den Adım Gelmezse Yeni Parti Seçeneği Masada

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Genel Merkez'in hafta ortasına kadar olağanüstü kurultay konusunda olumlu bir adım atmaması halinde, yeni bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor.

Gözler Özgür Özel'in TBMM'deki Mesajlarında

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Özel'in salı günü partisinin grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna önemli mesajlar vermesi öngörülüyor.