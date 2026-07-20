CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanması ve olağanüstü kurultaya kapıları kapatmasıyla gözler seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in kuracağı partiye çevirildi.

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de partinin isminin ne olacağı sorusuna "Şimdilik Yeni Parti diyelim" yanıtını verirken, dün dikkat çeken bir haber ortaya çıktı.

'Yeni Parti' ve 'Yeni Parti Genel Merkez' isimleri için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) iki ayrı başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu başvurulara ilişkin Özgür Özel'e yakın isimlerden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özel'in kurmayları bu başvuruların başka birileri tarafından yapıldığını ve kendileriyle bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Bu gelişme, sosyal medyada 'Birileri Yeni Parti'nin önünü mü kesmeye çalışıyor?' sorularını ortaya çıkardı. Patent başvurusunun kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇILDI, ÖZEL YALANLADI

Öte yandan, Yeni Parti ismiyle bir hesap açılırken, kuruluş sürecinin başladığı iddia edildi. Ancak bu sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından Özgür Özel tarafından yalanlandı.

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu hesabın Özel ile hiçbir alakasını olmadığı ve kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

Özgür Özel İletişim hesabından paylaşılan bilgilendirme notunda şöyle denildi:

"Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"