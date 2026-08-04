YENİ Parti lideri Özgür Özel, kuruluşun ardından ilk kez açık grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'deki vatandaşlara ilk kez istifa çağrısı yaptı.

Özel, "Artık vakittir. Birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza bu yeni nesil siyasete yeni partiyi yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun YENİ Parti'mize buyurun" dedi.

Özel öte yandan, YENİ Parti'ye yapılan bağışlarla kendisine 130 milyon TL'lik otomobil alındığı iddialarına da çok sert yanıt verdi. Özel açıklamasında, "Yüz otuz milyona lüks araç aldılar Genel Başkana" yalanını atan meczuba buradan sesleniyoruz. Meczuba, bunu döndürenlere, şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var: O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı. Bilginiz olsun" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Girdiği ilk seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, yenilgiye alışmayan, kazanan, kazanmaya söz veren iktidara yürüyen kadrolarız.

Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, mağlubiyeti reddeden, kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş geri çekilmemiş teslim olmamış Kuvayi Milliye ruhunun temsilcileriyiz.

Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de istikameti egemenliğin gerçek sahiplerine, halkımıza milletimize sorduk. Altmış günde yirmi iki il gezdik. Vatandaşlarımızla el ele tutuştuk ve göz hizasında onlarla dertleştik, dinledik, önerilerini talimatlarını aldık.

Umutsuz olanlara, korkanlara 'aman ha geri çekilmeyin. teslim olmayın, teslim etmeyin bizi bırakmayın' diyenlere dedik ki 'hiç endişe etmeyin. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Millet 'artık yeter' dediğinde millet artık 'yeni bir yolu açın, benim umutlarımı karartmayın. Benim umudum olun sizinle birlikte yürüyeceğim yanınızda duracağım, arkanızda duracağım sana size sahip çıkacağım bir yol açın' dediğinde, artık bu talimattan sonra yeni yolu açmayı bir görev bildik.

'YENİ PARTİ'Yİ İKTİDAR OLSUN DİYE KURDUK'

Biz YENİ Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz yeni partiyi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

YENİ Parti bir umudun, bir yürüyüşün, bir kuruluşun, bir dirilişin ve geleceğe yönelik olarak bu toplumun tüm mağdurlarının, tüm mazlumlarının gelecekten ümidi kalmamış olanların ama bu olana bitene yüreği dayanmayan teslim olmayı geri çekilmeyi asla kabullenmeyenlerin ortak yürüyüşüdür.

Bu kuruluşun bir benzerliği Samsun'dan başlayıp Ankara'ya ulaşan, Ankara'da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran, Kuruluşu gününü Sivas Kongresi kabul eden Türkiye'nin ilk partisini kuran ve sadece ve sadece millete soran, milletten talimat alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen örnek alan başka yol tanımayan milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür.

Millet istediği için partimizi kurduk. Millet yeni olsun dedi. Yeni parti dedi, adını kendi koydu adını YENİ koyduk. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Yeni partinin kuruluş talimatını da adını daha bütçesini de millet koymuştur, millet belirlemiştir.

'KAPIMIZ ORTAK GELECEĞE İNANAN DEMOKRATLARA AÇIK'

Yeni Parti tavanda değil tabanda kurulmuştur. Millete rağmen değil milletle birlikte kurulmuştur. Yeni parti Türkiye'nin hasret kaldığı yeni enişte siyasetin partisidir. Bu partide 'oyu bize verin, yetkiyi bize verin ya da üye olun kenara çekilin gerisini bize bize bırakın' anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur, bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven demokrasiye adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır.

Bugün bu toplantıda yeni partinin bu çatı altında sizlerle birlikte yaptığı ilk toplantısında Yeni Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye ve dünyaya ilan edeceğiz.

Emin olun ki bu yürüyüş arzu ettiğiniz sona ya da ara durağı vardığında biz başardığımızda Türkiye'de demokrasiyle gelmiş, demokrasinin imkanlarıyla iktidarını perçinlemiş, sonra adım adım demokrasiyi geriletip otoriterleşmeyi sağlamış günün sonunda bütün dünyanın acaba Türkiye'de serbest seçimler bir daha olacak mı sorusunu ortaya koymuş bir iktidarı. Biz hep birlikte yendiğimizde bütün dünya Türkiye örneğini, Türkiye'de iktidarı değiştiren bu yeni nesil siyaseti kapsayıcı akışkan örgütlenme modelimizi şeffaf hesap veren mali durumumuzu ve örgüsü sizin için, bizim için ve benim için bundan sonra sadece an meselesidir sandığa ulaşma meselesidir.

HER MAHALLEYE 'MECLİS'

YENİ Parti olarak demokratik katılıma esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru yeni Yeni partinin eskisi olmayan, her birisi yeni. kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli sözü başkasından geride olmayan sesi daha az çıkmayan iddiası kimsenin gerisinde olmayan herkesin birbirine eşit yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm Tüm mahallelerimizde, mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz.

Üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. 81 ilin tamamında mecliselerin kurulması siyasetin de orada kurulması orada tartışılması, orada yönetilmesi oradan yapılması, sahaya yayılması orada değerlendirilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin, işçilerin emeklilerin, çiftçilerin iş insanlarının esnafların sivil toplum ve akademi dünyasının kadınların ve elbette gençlerin politikalarımızı belirleyeceği, hayata geçireceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir.

'GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇECEK'

Siyasi partileri içine kapatan bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemini eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Delegelik siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. YENİ Parti'mizde her bir üye ilçe Başkanı'nı, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.

'90 KAHRAMAN KURUCU ARKADAŞIMI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM'

24 Temmuz günü yeni partimizin teknik kuruluşunu 91 milletvekili olarak bizler hep birlikte gerçekleştirdik. Kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olma görevini, yetkisini ve sorumluluğunu üstlendik. Resmi prosedürleri, teknik ve hukuki işlemleri hızla tamamladık.

Tarihin doğru tarafında duran, sokağın sesini duyan, milletin talebinden haberdar olan, milletten talimat alan ve aslında verilmesi en zor kararı bu millet için, bu parti için, bu ülke için, bu devlet için Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet için 'Doğru karar budur' diyen 90 kahraman kurucu arkadaşımı huzurlarınızda yürekten alkışlıyorum. Her birisiyle ayrı gurur duyuyorum.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI: GELİN KURUCU OLUN

Şimdi buradan tüm vatandaşlarımıza bir davette bulunuyorum. Yeni partinin teknik kuruluşu bizler tarafından tamamlanmıştır. Ancak yeni partinin siyasi kuruluşu birinci kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık üç aylık sürede Anadolu'da ve Trakya'da mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletimizle birlikte gerçekleşecektir.

Siyasi kuruluşumuz köylerden, beldelerden, ilçelerden başlayarak Ankara'ya kadar gelinecek üç aylık sürede milletimizle birlikte yapılacaktır. Yeni partiden umudu olan, eski nesil siyasetten bıkmış olan ya da siyaset yapmayı bir takım siyasi elitlerin elinde tek elde görüp uzak duran ama şimdi ülkenin geleceğinde ben de olacağım herkesi yeni partiye, yeni siyasete davet ediyorum.

Kurultayımıza kadar YENİ Parti'ye kaydolacak olan bir vatandaşımızı yeni partinin gerçek ve siyasi kuruculara olarak ilan ve tescil edeceğimizi buradan müjdeliyorum. Gelin üye olun. Yeni siyaseti ve Ve Türkiye'nin ortak, yeni, müreffeh, zengin, özgür ve demokratik geleceğini birlikte inşa edelim. Gelin kurucu olun. Bu parti Gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin YENİ Parti'sidir.

'MİLLETİN YENİ EVİNE TUĞLA TAŞIMAYA DAVET EDİYORUM'

Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. Yalnızca bana, bize birbirimize benzeyenlerin değil, farklılıklarını koruyarak ortak bir gelecek inşa etmek isteyen bütün bütün demokratların yeni partisidir. Bunun için tüm demokratları, milliyetçi demokratları muhafazakar demokratları, Kürt demokratları liberal demokratları sosyalist demokratları, Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.

Sesimin, sesimin ulaştığı herkesi ya da yeni partinin sesini ulaştıracağımız herkesi düşünmeye, üretmeye sorumluluk almaya çağırıyorum. Sizi siyasete katılmaya, siyaseti tavanın elinden almaya, ilçeye mahalleye sokağa ulaştırmaya davet ediyorum. Sizi milletin bu büyük ve yeni evine bir tuğlada taşımak için sizi davet ediyorum. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu üç ayda sizleri harcı kaymaya koymaya yeni ve inşa etmeye davet ediyorum. Online üyelik sistemimiz online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. Elbette geçmişte olduğu gibi adının online olduğu ama onay süreçlerinin olduğu ıslak imza süreçlerinin oldu. Kargo sürelerinin olduğu, itiraz süreçlerinin olduğu, üç ayda tamamlandığı ama bazen aylara, yıllara taştığı ve partinin kapıları kapalıymış imajı yarattığı bir modelden bir dostunuza yollayacağınız tek bir linkle WhatsApp üzerinde başlatacağı birkaç adımla hem üyeliğin yapıldığı, Yargıtay'a başvurulduğu, resmin yüklendiği kimlik basım talimatının onayının verildiği aidat taahhüdünün gerçekleştiği ve Ve üyelik işleminin çağa yakışır, çağı değiştirecek ve Türkiye'de iktidarla birlikte, iktidar değişimiyle birlikte çağı yakalayacak yeni partiye yakışır bir model elimizde hazır ve sadece Yargıtay'dan ve birkaç kamu kurumundan onay süreçlerini bekliyoruz. İLK KEZ İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediyesiz üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza bu yeni nesil siyasete yeni partiyi yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun YENİ Parti'mize buyurun. ÖZEL'iN DİLİ SÜRTÇÜ SALON KAHKAHA ATTI Davutoğlu kendisi, partisi, kendisi, ailesi açısından bir önemli kararı paylaştı hepimiz haberdar olduk. Siyasette geçmişte rakip olduk, ağır eleştirilerimiz oldu muhalefetle buluştuk birlikte sohbetlerimiz oldu ve siyaseti bıraktığını bundan sonra siyaset yapmayacağını açıkladı. Bu vesileyle Sayın Davutoğlu'nu ailesini, bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar sağlık, huzur diliyorum ve kendisine Cumhuriyet kendisine YENİ Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme Gülme, gülme olur o kadar. İlk günün günahı olmaz. 'İLK ÖNERİMİZ SİYASİ ŞEFFAFLIK YASASI' YENİ Parti'nin vermiş olduğu parti grubu olarak hep birlikte verdiğimiz ikinci kanun teklifimiz de yine siyasi etik kanunudur. Orada burada şimdi bize bir takım operasyonlar, iftiralar, gizli tanıklar, yalancı şahitler üzerinden bir takım iftiraları atan AK Parti siyasetine açık çağrımdır. Greco kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası, siyasette şeffaflık yasası yeni partinin size ilk önerisidir. Hodri meydan. Biz buradayız. VATANDAŞLARIN BAĞIŞ NOTLARINDA DUYGUSAL DETAYLAR Bu Anadolu'da başlayan sel olup taşan yürüyüşün nasıl büyüdüğünü herkesin anlaması için vatandaşlarımızın bağış yaparken açıklama kısmına yazdıkları ve çok az bir kısmının tarafımızdan henüz görülebildiği bazı notları açıklamak isterim. İlerleyen zamanlarda rıza gösteren vatandaşlarımızınkini bir Bir albümde, belki bir anı kitabında, belki genel merkezimizin belli alanlarında sergileyeceğiz. Ayrıca basın mensubu arkadaşlarımız, basından sorumlu arkadaşlarımızla iletişim halinde olarak bağış kampanyasının devamında da bu partimize yapılan bağışların ve Ve bazı açıklama kısımlarını bence çok kıymetli bulacaklar. Örneğin 100 lira bağışta bulunan Serdar Kazlı kardeşimiz şöyle bir açıklama yazmış. "Bir şehit oğluyum maaş yattıktan sonra daha çok destek olacağım yolunuz açık olsun Serdar" Bin lirasını gönderen Mesut amca "geçen maaştan ayakkabı almak için ayırmıştım yeni partiye kısmet oldu. Hayırlı olsun." Bin sekiz yüz seksen bir lira gönderen vatandaşımız bin sekiz seksen bi1 lira gönderen vatandaşımız Mehmet Bey "bu bağışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapıyorum" Beş yüz lira bağışlayan bir işçi kardeşimiz "Yevmiyemin üçte birini yolluyorum. Allah muvaffak etsin, iktidarınız şanlı olsun."