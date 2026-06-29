CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, kurulması muhtemel yeni parti için en net mesajı burada yaptığı konuşmada verdi.

Konuşmasında, "Partimizin 12. Katından mahkeme kararıyla yani seçilmiş CHP’lileri Tayyip Erdoğan’ın işine gelmediği için, 23 yıl sonra onu yendiğimiz için, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptığımız için bizi parti binasından dışarı attılar. Binayı arkamızda bıraktık ve yüzümüzü iktidara döndük. Yolumuz iktidar yolu, yanımızda sizleri bulduk" ifadelerini kullanan sözlerinin devamında da çok net mesajlar verdi.

'YENİ BİR YÜRÜYÜŞ' VURGUSU

Son günlerde 'yeni parti olacak mı?' sorularının sık sık sorulduğunu kaydeden Özel, "Yeni bir yürüyüşün yaklaşımı içindeyiz" dediği açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yeni yürüyüşümüz ve yeni siyasetimiz ev kadınlarının, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, umudunuz yarından kesen gençlerin ve ailelerinin yeni partisi ya da yeni siyaseti olarak, eskiyi geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, çalışan büyüyen, üreten ama hakça bölüşen, sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Hep birlikte iktidara yürüyoruz."