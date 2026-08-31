YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni genel merkezinde ilk kez gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan gemi faciasına da değinen Özel, cenazeler kaldırılmadan olayın kendisine ilişkin açıklama yapmayı adet edinmediklerini belirterek, cenazelerin ardından facianın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hem kanun hem de millet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Partisinin mevcut konumuna kolay gelmediğini vurgulayan Özel, "Biz buraya bir siyasi mühendislikle, kapalı kapılar ardından yapılan hesaplarla gelmedik. Bizi buraya millet getirdi" dedi.

"ÜYE SAYISI 600 BİNİ AŞTI"

Online üyelik kampanyasının 13 Ağustos'ta başladığını ve 18'inci gününe girildiğini belirten Özel, bu sürede partiye üye olanların sayısının 600 bini aştığını açıkladı. Özel, üyelerin 400 binden fazlasının online olarak kendi kayıtlarını yaptırdığını, görev almak istedikleri alanları belirlediğini ve üye aidatlarını kredi kartıyla ödeme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 200 bin kişinin ise formlar aracılığıyla ve yerinde aidat ödeyerek veya diğer ödeme yöntemleriyle partiye katıldığını belirten Özel, YENİ Parti'nin 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlendiğini ifade etti. Geriye kalan 9 ildeki örgütlenme işlemlerinin de bu hafta içinde tamamlanacağını belirten Özel, bunun Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir hız, başarı ve oran olduğunu savundu.

"İLÇE BAŞKANINDAN GENEL BAŞKANA KADAR ÜYELER SEÇECEK"

Özel, YENİ Parti'nin yönetim anlayışına ilişkin de bilgi verdi. İlçe başkanı, il başkanı ve genel başkanın doğrudan parti üyeleri tarafından seçileceğini belirten Özel, "YENİ Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek" dedi. Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralının uygulanacağını, bu kuralın genel başkan için de geçerli olacağını belirten Özel, kendi geleceğine ilişkin de dikkat çeken bir taahhütte bulundu. Özel, "Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim, görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim" ifadelerini kullandı.

"KASAMIZDAKİ SERVET PARA DEĞİL, MİLLETİN GÜVENİ"

Parti binalarından polis zoruyla ve anayasa dışı emirlerle çıkarıldıklarını, bu nedenle tek bir il ve ilçe binalarının kalmadığını hatırlatan Özel, yeni genel merkezin de milletin desteğiyle oluşturulduğunu söyledi. Genel merkez binasının "3 ay sonra kira ödeyebiliriz" denilerek tutulduğunu belirten Özel, ilk 3 aylık kira için başkalarından para bulmadıklarını veya kendi aralarında toplamadıklarını, kiranın gelecek aydan itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Özel, kuruluş kurultayında saymanın tüm harcamaları tek tek açıklayacağını, belgeleri ortaya koyacağını ve harcamaların hem yasal incelemelerin hem de gerçek kurucuların incelemesine açılacağını belirtti. Partinin bütçesinin millet tarafından belirlendiğini ifade eden Özel, 152 bin bağışçının desteği ve yeni üyelerin aidatlarıyla toplam 539 milyon liralık bütçeye ulaştıklarını açıkladı. Özel, "Dikkatinizi çekiyorum, bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Bizim kasamızdaki servet para değil, milletin bizlere olan güvenidir, yarınlara olan inancıdır" diyerek destek verenlere teşekkür etti.