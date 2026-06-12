CHP’nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulundu. Yeni parti kuracağı yönündeki tartışmalara yanıt veren Özel, şu an için böyle bir niyetlerinin olmadığını vurguladı. Parti içinde mücadeleye devam edeceklerini belirten Özel, olası bir yeni partinin ancak tüm yollar tükendiğinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

'PARTİYİ GERİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Yeni parti kurma iddialarına ilişkin konuşan Özgür Özel, “Ben ona hiç bakmıyorum. Bizim şu an için yeni parti kurma, CHP’yi bırakma niyetimiz yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Bu parti bizim partimiz. Bizim bu partinin örgütü ile, tabanı ile, seçmeni ile gönül bağımız var. Bu partinin seçilmiş yönetimi biziz. Niye bırakalım. Biz partiyi butlancılardan geri alacağımıza inanıyoruz” dedi.

'KILIÇDAROĞLU, PARTİYİ AKP'YE DAYANAK YAPARSA...'

Parti içinde mücadele sürdüğü sürece yeni parti seçeneğinin gündemde olmayacağını vurgulayan Özel, “Parti içinde mücadeleyi sürdürebildiğimiz sürece yok. Olmaz. Ama şunu görürüz; Kemal Kılıçdaroğlu partiyi AK Parti’ye dayanak yapmaya devam eder, partiyi küçültür, bitirmek için çabalamaya devam eder, bizi de CHP içinde siyaset yapamayacak hale getirir, Türkiye’yi normal bir düzleme CHP ile taşıma umudumuzu yok eder; o zaman mecburen yeni parti kurulur. Ama biz sonuna kadar uğraşmadan, her şeyi denemeden, elimizden gelenin tümünü ortaya koymadan CHP’yi bırakamayız. Vicdanımızda ‘Keşke şunu da yapsaydık’ diyecek bir tek nokta bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.