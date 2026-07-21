Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kuracaklarını resmen açıkladı. Özel, 'Yeni Parti' sürecinin detaylarını da anlattı.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Binaları, makamları, araçları, bütçeleri bir kenara bırakıp Türkiye'nin geleceği için tarihi bir duruş sergiliyorlar. Bugün Türkiye'de bir 'Yeni' kuruluyor. Bu 'Yeni', il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni Parti milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde. Sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye İttifakının kurucularıyla beraberdik. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz."