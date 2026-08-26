YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmi sosyal medya hesaplarını paylaşarak, "YENİ Parti'yi birlikte kurduk. Birlikte büyütüyoruz. Birlikte iktidara taşıyacağız" dedi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YENİ Parti’nin X, Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube’daki "@yenipartiyiz" resmi hesaplarını kamuoyuyla paylaştı. Partinin yeni dönemdeki çalışmalarının sosyal medya kanalları üzerinden de sürdürüleceğini belirten Özel, "Bu yeni yürüyüşün sesini herkese yine hep birlikte duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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