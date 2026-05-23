Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü UYAP sistemine yüklediği karar ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri, dün Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan' tebliğini yaparken, fiilen görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi hakkında dikkat çeken bir karar alındı.



BANKA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ



'Mutlak butlan' davasını açan taraflar arasında yer alan Hatay Büyükşehir Belediye eski Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatlarının talebi üzerine, CHP'nin kullanmakta olduğu banka hesaplarına Özel yönetiminin erişimine kısıtlama getirildi.



2026 bütçe planlamasında 1,5 milyar TL'ye yakın Hazine yardımı alan CHP yönetiminin harcamalarını yönettiği hesapların erişimi Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilecek.

