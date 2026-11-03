Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kara para soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül’ün, babası Mustafa Sarıgül tarafından kendisine toplam 600 bin dolar verildiği yönündeki iddiasına partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Özel, iddialara tepki göstererek parayla işinin olmadığını savundu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde yer alan, Mustafa Sarıgül’ün partiye yönelik harcamalar kapsamında Özel’e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiği iddialarını reddettiklerini bildirmişti.

EK İFADEDE ÜÇ AYRI PARA İDDİASI

Geçen haftalarda tutuklanan Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede, Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını ileri sürdü. Sarıgül, daha sonra parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar daha verildiğini iddia etti.

Emir Sarıgül ayrıca babasının, Özel’e hediye olarak iki atkı almasını istediğini, aldığı atkıların kutularına konulan 100 bin doların da Özel’e verildiğini öne sürdü.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Mustafa Sarıgül, cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

SORUŞTURMA İKİ ALMAN VATANDAŞININ İHBARIYLA BAŞLADI

Dosya, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açıldı. Müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e teslim ettikten sonra tehdit edildiklerini de iddia eden müştekilerin ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler; 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı yönünde iddialarda bulundu.

DOSYADA TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklandı. Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dosya kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı da tutuklandı. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’nın da tutuklanmasına karar verildi.