YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kardeşi Serpil Bahçeli’yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Özel, partisinin haftalık grup toplantısının ardından toplantıya gelen vatandaşlarla Meclis ana binası önündeki merdivenlerde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Bahçeli’nin makamına geçen Özel’e, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı eşlik etti.
Bahçeli, Özel ve beraberindeki heyeti makam odasının kapısında karşıladı. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından Özel’i yine makam kapısından uğurladı.