YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerin ve şehit ailelerinin haklarının korunması konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık çağrı yaptı. Özel, Meclis'in gazilerin sesini duyması ve olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini belirtti.

Özel, Güvenpark'tan çıkarılan gazilerin kötü görüntülere tanık olduğunu ve terörle mücadelede yaralarını sarmayan bir sürecin toplum vicdanında destek kaybına yol açtığını ifade etti. Terörün sonlandırılması umuduyla yapılan düzenlemelerin, gazilerin taleplerini karşılamadığını ve bu durumun en büyük engel olduğunu savundu.

"MECLİS BAŞKANI TARAFSIZ KİŞİLİĞİYLE BU ADIMI ATMALI"

Özel, "Numan Kurtulmuş’a bir çağrıda bulunuyorum: Gazi Meclis’in gazilerin sesini duyması lazım. Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırması lazım. Genel görüşme açılabilir, ilgili komisyon çalışabilir. Ellerinde verilmiş kanun teklifleri var. Biz defalarca kanun teklifi verdik. Meclis Başkanı tarafsız kişiliğiyle bu adımı atmalı" dedi.

Özel, PKK'nin silah bırakması sürecine ilişkin soruları da yanıtladı. YENİ Parti'nin ilkesel olarak 'Evet' oyu verdiğini, ancak demokratikleşme adımlarının da hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı. Özel, 'İnanmadığımız bir işe girmeyiz. Ama iktidar olduğumuzda da PKK’nin silah bırakması için bir çabaya girecektik zaten' ifadelerini kullandı.

Demokratikleşme ve eşit yurttaşlık konusundaki görüşlerini de açıklayan Özel, eşit yurttaşlığın sadece etnik ve mezhepsel değil, ekonomik ve sosyolojik bir mesele olduğunu belirtti. Eşit yurttaşlığın üniter devletin teminatı olacağını savunan Özel, vergi adaleti ve fırsat eşitliğine vurgu yaptı.

Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerine ilişkin soruya Özel, İmralı heyetinin partilerini bu görüşmeden haberdar etmediğini söyledi. Demokrasi yolunun cezaevlerinden değil, TBMM'den ve sandıktan geçtiğini belirten Özel, 'Eğer demokratik bir Cumhuriyet olacaksak TBMM'den, sandıktan geçer' dedi.

Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, anlaşmanın Meclis'ten geçmeden yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Trump'ın gönlüne göre oluşturulan bu anlaşmanın kurumsal siyaseti ve Meclis'i dışlayan bir yapıda olduğunu belirten Özel, 'Kardeşime tekme atana benden bin tekme' anlaşması yapacak bir ülke olmadığımızı söyledi.