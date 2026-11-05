YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 14-15 Kasım’da yapılacak birinci olağan kurultayı öncesinde üyelere seslendi. Genel başkanlık ön seçimine aday olarak gireceğini açıklayan Özel, üyeleri 8 Kasım Pazar günü sandık başına çağırdı.

Özel, ön seçim için 81 ilde, il ve ilçe başkanlıklarında sandık kurulacağını söyledi. Açıklamasını yaptığı saat itibarıyla partiye üye olmuş herkesin ön seçimde oy kullanabileceğini belirtti.

Partide ilçe ve il başkanlarının tüm üyelerin katılımıyla seçildiğini ifade eden Özel, “Sözün, kararın, yetkinin üyelerde olduğu yeni bir demokratik sistem kurduk” dedi.

“SİYASİ KURULUŞUMUZ KURULTAYIMIZLA TAMAMLANACAK”

Özel, ilk olağan kurultaya ilişkin, “Bu kurultay, yeni nesil siyasetin ilk kurultayıdır. Siyasi kuruluşumuz kurultayımızla tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Genel başkan adayı olarak yeni döneme ilişkin taahhütlerini bir çalışma programında topladığını belirten Özel, 17 sayfa ve 17 ana başlıktan oluşan programın partinin internet sitesinden vatandaşların erişimine açılacağını söyledi. Programın bağlantılarının üyelere SMS veya WhatsApp üzerinden de ulaştırılacağını kaydetti.

17 BAŞLIKLI ÇALIŞMA PROGRAMI

Özel, program kapsamında üyelerin söz, karar ve denetim hakkını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mahalle, ilçe ve il meclisleri ile dijital katılım yoluyla istişare mekanizmalarını kuvvetlendireceklerini; kadınlara ve gençlere siyasette daha fazla alan açacaklarını söyledi. Siyaset akademisiyle yeni ve liyakatli kadrolar yetiştirmeyi amaçladıklarını da ifade etti.

Türkiye İttifakı anlayışıyla partinin kapılarını millete açacaklarını dile getiren Özel, yeni düzenin iktidar programını bu dönemde birlikte hazırlayacaklarını ve taahhütlerinin hesabını üyelere şeffaflıkla vereceklerini söyledi.

Özel, “Çünkü biz mücadelenin sonunda sadece iktidarı değiştirmeyeceğiz. Siyasetin yapılış biçimini de değiştireceğiz” dedi.