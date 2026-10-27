“En kötüsü hukuksuzluğun, hukuk eliyle meşrulaştırılması. Siz hakim kararı sanıyorsunuz ama başka yerlerden karar veriliyor.”

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 2010-16 arasında İstanbul Barosu Başkanlığı görevinde bulundu. 67 bin üyeli baronun geçen pazar yapılan seçiminde rakibine fark atıp 10 yıl sonra yeniden başkan seçildi. Baro seçimi sonrası ilk kez SÖZCÜ’ye konuşan Kocasakal, son 10 yılda yargının iyileşmesi bir yana daha da kötü noktaya gediğini öne sürdü ve şunları anlattı:

Ümit Kocasakal secim zaferini böyle kutlamıştı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ AMA…

“Korkunç bir durumdayız. O kadar kötü ki şu anda insanların hak ve hürriyetlerinin en büyük tehdidi yargı. Maalesef en kötüsü ve en çarpıcısı hukuksuzluğun görünürde şekli bir hukuk eliyle meşrulaştırılmasıdır. Yani siz hakim kararı zannediyorsunuz ama başka başka yerlerden karar veriliyor. ‘Gereği düşünüldü...’ Gereğinin nerede düşünüldüğü önemli. İşte bunların hepsiyle boğuşacağız. Ama benim asıl buraya başkan adayı olmamın nedenleri arasında anayasal kalkışmaya engel olmak var.”

‘HANGİ YETKİYLE’

Meclis’in yeni anayasa yapma yetkisi olmadığını belirten Kocasakal, “Şimdi deniliyor ki ‘Yeni anayasa yapacağız.’ Basit soru soruyorum: Hangi yetkiyle? Yok ki öyle bir yetkin. Bu bir suç. Yapamazsınız. Bakın Anayasa’nın 6. Maddesi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız meclisindir’ demiyor. ‘Milletindir’ diyor. İlk dört madde ciddi bir risk altında. Cumhuriyet çok ciddi bir tehdit altında. Bana sorarsanız bu çerçeve yasaya bağlı olarak yürüyen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ‘Cumhuriyetsiz Türkiye’ süreci. Yeni devlet ve rejim kuracaklar. Bütün dert bu. Ama maalesef çok insanın bunun farkında olduğunu düşünmüyorum.”

İLK 4 MADDE RİSK ALTINDA

Kocasakal’a, “Anayasa değişikliği için kurucu Meclis mi gerekiyor?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu: “Oraya kadar gitmekle de yanlış yapıyoruz. ‘Kurucu meclis yanlış demiyorum.’ Ama ben çok daha basit bir gerçekliği söylüyorum. Meclis’in yeni bir anayasa yapma yönünde herhangi bir dayanağı olmadığı için anayasa yapamaz. Efendim ‘İlk 4 madde hariç diğer bütün maddeleri değiştirebilirler.’ Bu kağıt üstünde doğru ama şu kısıtlamayla: Önce siz anayasada yapacağınız herhangi bir değişiklikle değiştirilemez bir maddenin içini boşaltmadığınız sürece diğer maddelerini değiştirebilirsiniz.” Kocasakal şu örneği verdi:

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MADDE

“Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili madde değiştirilebilir bir madde. Ama siz orada derseniz ki ‘Cumhurbaşkanı’nın görev süresinde değişiklik yapıyoruz. Ölene kadardır.’ O anda değiştirilemez ikinci maddeyi yani hukuk devleti ilkesini değiştirirsiniz. Anayasamızın 66. maddedeki vatandaşlık tanımını etnik temelli olarak değiştirdiğiniz anda değiştirilemez 3. maddeyi değiştirirsiniz. 42. maddedeki eğitim dilini Türkçe dışına yayarsanız değiştirilemez 3. maddeyi ‘Dili Türkçedir’ ifadesini değiştirmiş olursunuz. O yüzden ‘değiştirilebilir her madde istenildiği gibi değiştirilir de doğru değil.”

Utanma duygusunu kaybetmiş olmalı

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, “İlk dört madde dışında hangi madde sizin hak ve özgürlüklerinizle ilgili bir sıkıntı yaratıyor?” diye sordu ve şöyle devam etti. “Anayasa Mahkemesi kararını bizzat Yargıtay’ın tanımadığı yerde, insanların temel hak ve özgürlüklerini adeta kullanamaz hale geldiği, yürüyenin kafasına copun indirildiği, hiç kimsenin basit bir eleştiriyi dahi yapamadığı bir ortamda özgürlükçü yeni sivil bir anayasa talep edebilmek için insanın gerçekten utanma duygusunu kaybetmiş olması gerekir. Anayasa Mahkemesi, anayasan şu an fiilen askıya alınmış durumda. Şimdi bunları yüzlerine çarpmak lazım.”

‘Dokunanın eli yanar’

Baro Başkanlığı seçimini nasıl kazandığını ve bundan sonra ki çalışmalarını Kocasakal şöyle anlattı: “Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’ sözü var. Üç grup birleşti ve beni çatı aday gösterdi. Ortak bir hassasiyeti var. Ülkenin bölünmez bütünlüğü, üniter yapı, ulus devlet, cumhuriyetin kuruluş mimarisi, Atatürk çizgisi. Bakın, yanlış söylüyor olabilirim ama inanarak söylüyorum. Anayasamızın ilk 4 maddeye hiç kimse dokunamaz, dokunanın eli yanar. Bunların birleşimiyle seçimi kazandık.’

Ekrem İmamoğlu

Kocasakal’a ilk kutlama İmamoğlu’ndan

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Kocasakal’ı tebrik etti. “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” hesabından “İstanbul Barosu Başkanı olarak seçilen Sn. Ümit Kocasakal ve yönetimini tebrik ediyorum. Zor dönemde üstlendiği, sorumluluğu yüksek bu görevde başarılar diliyorum” denildi.

YENİ Parti lideri Özgür Özel de baronun yeni başkanı Kocasakal’a tebrik telefonu açtı.