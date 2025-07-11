10 günlüğüne karartılan SÖZCÜ TV için yurdun farklı bölgelerinden destek gelmeye devam ediyor. Yapılan haksızlığı hazmedemeyen özgür medya kuruluşları ile gazeteciler, destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşların doğru haber alma hakkını gasp eden RTÜK’e tepkiler sürüyor.

TELE 1 EKRANINI KARARTTI

SÖZCÜ TV’ye verilen cezaya bir tepki de TELE 1 kanalından geldi. Hafta içi her gün saat 00.00’da Gece Bülteni programını sunan Mahir Baş, SÖZCÜ TV’nin karartılması haberini verdi. Baş, ardından, “Evet sevgili izleyenler SÖZCÜ TV’ye destek için bizler de ekranlarımızı birkaç saniyeliğine karartıyoruz” diyerek 10 saniye boyunca ekranını kararttı.

‘İYİ Kİ SÖZCÜ GAZETESİ VAR’

İskenderun’da yayın yapan Söz gazetesinden köşe yazarı Şehmus Aslan, “SÖZCÜ’ye yine çelme attılar!” başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Aslan, “SÖZCÜ TV ekranlarının karartılması, halkın haber alma özgürlüğünün karartılmasıdır!” derken şu ifadeleri kullandı:

“Bir programı beğenmediniz. Yanlış buldunuz! İzlemezsiniz, başka kanalı açarsınız. Kimse zorla izlettirmiyor! Programda yanlış mı yapıldı? Yayını yapanlar sorumludur. Varsa cezası razı olacaklar elbet.

‘DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK’

Olmazzzz! Tüm televizyonu karart. RTÜK bunu yapıyor! ‘Çağdışı’ bir kararla engelleniyor.

Birbirinden çarpıcı programlarda Uğur Dündar, İpek Özbey, Aslı Kurtuluş Mutlu, İrem Sansak… İskenderunlu hemşerimiz Gülnur Saydam’ın o gündemin tam da göbeğinden sunduğu haberleri de çok arayacağız.

Türkiye’nin en saygın ve dürüst gazetecilerinin başında gelen çok değerli meslek büyüğümüz SÖZCÜ Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün yorumlarını da kararttılar! Ekranlar 10 gün yok. İyi ki SÖZCÜ Gazetesi var! Gazeteyi almayı unutmayın! ‘SÖZCÜ’ye yine çelme attılar! Düşmez! İnanıyorum ki; daha güçlü yoluna devam eder.”

YENİÇAĞ’DAN 10 GÜN DESTEK

Köklü yayın organı Yeniçağ da hem gazeteden hem de internet sitesinden SÖZCÜ TV için destek paylaşımı yaptı: “Türkiye’nin en çok izlenen haber kanallarından SÖZCÜ TV, RTÜK kararıyla 9 Temmuz itibarıyla 10 gün süreyle karartıldı. Yıllardır fikri hür, vicdanı hür bir yayıncılığı ilke edinip milletin haber alma hürriyetini öncelik sayan YENİÇAĞ, doğrudan “basın özgürlüğü”nü hedef alan bu girişime seyirci kalamaz. SÖZCÜ TV’ye uygulanacak 10 günlük ekran karartma cezası süresince YENİÇAĞ da 10. manşetini 10 gün boyunca karartarak mesleki bir dayanışma sergileyecek. Demokratik bir ülkede halkın haber alma hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği gerçeğine bir kez daha dikkat çekerken, basını susturmayı amaçlayan demokrasi dışı girişimlerin son bulmasını dileriz.”

Türkiye’de ilk TV yayını yapıldığı gün karartma geldi

Türkiye’de ilk televizyon kanalını 9 Temmuz 1952’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kurdu. ‘İTÜ TV’ adıyla kurulan kanal bundan tam 73 yıl önce ilk kez yayın yaptı. Aradan geçen uzun yılların ardından SÖZCÜ TV’nin 9 Temmuz’da karartılması, “İktidar ülkeyi 73 yıl geriye götürdü” yorumlarını beraberinde getirdi. İTÜ TV, 1 Mayıs 1964 tarihli TRT Yasası’nın yürürlüğe girmesi ve TRT’nin kurulmasıyla birlikte, arka planda kaldı ve 1970 yılında yayın hayatına son verdi.