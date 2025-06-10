İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Gazze’ye doğru yola çıkan 'Özgürlük Filosu'na ait olan, İsveçli aktivist Greta Thunberg taşıyan 'Madleen' isimli yelkenli gemiye el koydu ve içindeki herkesi gözaltına aldı.

İsrail donanması tarafından müdahale edilen Thunberg ve gemideki diğer 12 aktivistin, sınır dışı işlemleri için İsrail'in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü açıklandı. Greta ve diğer aktivistler, uçaklara bindirilerek sınır dışı edildi.

Aktivistlerin içinde bulunduğu İngiliz bayraklı yelkenli, Gazze açıklarında durdurulduktan sonra Aşdod Limanı’na çekilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, “Yatın yolcularından bazıları birkaç saat içinde ülkeyi terk edecek. Gitmeyi reddedenler, yasa gereği mahkemeye çıkarılacak” dedi. Aktivistlerin vatandaşı olduğu ülkelerin konsolosluk temsilcileri havalimanında hazır bulundu.

GEMİYLE GELEN YARDIMLARA NE OLACAK?

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gözaltına alınmadan önce kaydettiği bir videoda İsrail’i uluslararası sularda kendisini kaçırdığını söyledi.

Greta, “Tüm arkadaşlarımdan, ailemden ve yoldaşlarımdan beni ve diğerlerini derhal serbest bırakması için İsveç hükümetine baskı yapmalarını istiyorum” dedi.

İsrail makamları, yardım teknesinin taşıdığı pirinç ve bebek maması gibi malzemeleri, "gerçek yardım kanalları" üzerinden Gazze’ye ulaştıracaklarını söyledi.

Thunberg ve diğer 12 aktiviste'e, Hamas'ın gerçekleştirdiği 6 Eylül saldırısıyla ilgili bir belgesel izletilmek istenildiğini, ancak aktivistlerin bunu reddettiği aktarıldı.

TÜRK VATANDAŞLARINA ULAŞILDI

Türk Dışişleri Bakanlığı Madleen gemisine el konulması ile ilgili yaptığı açıklamada, müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, İsrail'in müdahalede bulunduğu 'Madleen' adlı gemide yer alan Türk vatandaşlarla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı.

Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, bu sabaha karşı Türk vatandaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Vatandaşlara her türlü destek sağlandığı ve yakınlarının süreçle ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Thunberg'i eleştirdi. Trump, “Bence İsrail’in Greta Thunberg’i kaçırmak gibi bir derdi yok. O öfkeli bir genç. Belki bir öfke kontrolü dersine gitmesi gerekebilir” dedi.