Psikologlara göre çevredeki insanlar, bir kişinin kendine olan tutumunu doğrudan kopyalayarak ona aynı şekilde davranıyor. Bu durum, öz saygı eksikliğini sosyal bir sorun haline getiriyor. Son yapılan astrolojik analizler, dışarıdan çok güçlü görünen bazı burçların aslında derin bir özgüvensizlik yaşadığını ortaya koydu. İşte içsel karmaşasıyla mücadele eden o burçlar:

ASLAN

Aslan burcunun bu listede yer alması, dışarıya yansıttıkları aşırı özgüvenli imaj nedeniyle şaşırtıcı bulunuyor. Ancak uzmanlar, Aslanların sürekli başkalarından onay alma ihtiyacının aslında düşük bir öz saygı göstergesi olduğunu vurguluyor. Takdir görmediklerinde kendilerini eksik hisseden Aslanlar, bu boşluğu sürekli dış faktörlerle doldurmaya çalışıyor.

TERAZİ

Terazi burcu, yüksek zeka ve ince ruhuna rağmen kendinden sürekli şüphe duyma eğilimi taşıyor. Karar verme süreçlerinde yaşadıkları tereddütler, aslında kendilerine dair besledikleri düşük algıdan kaynaklanıyor. Bu algı bozukluğu, Terazilerin hayat boyu kendilerini yetersiz hissetmelerine ve kaçınılmaz hatalar yapmalarına zemin hazırlıyor.

BALIK

Zodyakın en duygusal burcu olan Balık, başkalarına gösterdiği şefkati çoğu zaman kendinden esirgiyor. Yaşadıkları duygusal yoğunlukla başa çıkamayacaklarını hissetmeleri, Balıkları teselliye muhtaç bir konuma itiyor. Bu durum, kendilerini olaylar karşısında güçsüz görmelerine ve özgüvenlerinin giderek zayıflamasına neden oluyor.