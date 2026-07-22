İnsanların beden dili, söyledikleri kadar güçlü mesajlar verebiliyor. Uzmanlara göre özellikle kolları göğüste kavuşturmak, çoğu zaman farkında olunmadan karşı tarafa mesafeli, savunmacı ya da gergin bir izlenim bırakabiliyor. Bu nedenle özgüveni yüksek bireylerin daha açık ve rahat bir duruş sergilemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Vücut dili uzmanları, kolları kavuşturmanın kişinin kendisiyle çevresi arasına görünmez bir bariyer oluşturduğunu ifade ediyor. Her ne kadar bu hareket her zaman olumsuz bir anlam taşımasa da, sosyal ortamlarda çoğu kişi tarafından içine kapanıklık, çekingenlik veya savunma hali olarak yorumlanabiliyor.

Özgüveni yüksek kişiler ise kendilerini ifade etmekten çekinmedikleri için bedenlerini kapatan duruşlardan uzak durmayı tercih ediyor. Açık bir duruş, karşı tarafa hem güven hem de ulaşılabilirlik hissi veriyor.

AÇIK DURUŞ GÜVEN DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Kolların serbest bırakılması, gövdenin açık kalmasını sağlayarak daha rahat ve kendinden emin bir görünüm oluşturuyor. Uzmanlara göre bu duruş yalnızca dışarıya verilen mesajı değil, kişinin kendi psikolojisini de etkiliyor. Açık pozisyonda durmak daha rahat nefes almayı kolaylaştırırken, göz temasını sürdürmeyi de destekliyor. Bu iki unsur ise sakinlik, özgüven ve duygusal dengeyle ilişkilendiriliyor.

DURUŞ RUH HALİNİ DE ETKİLEYEBİLİYOR

Araştırmalar, bedenin aldığı pozisyonun beyin tarafından farklı şekillerde yorumlanabildiğini ortaya koyuyor. Kapalı duruşların stres veya belirsizlik hissini güçlendirebildiği, daha açık beden pozisyonlarının ise kontrol duygusunu desteklediği belirtiliyor.

Bu nedenle özgüveni yüksek bireyler, kollarını yanlarında rahat bırakmayı veya ellerini doğal bir şekilde önlerinde tutmayı tercih ediyor. Bu duruş hem kendilerine hem de çevrelerindekilere daha sakin bir izlenim veriyor.

İLK İZLENİMİ BEDEN DİLİ BELİRLİYOR

Uzmanlara göre insanlar, kolları kavuşturmuş bir kişiyi çoğu zaman ilgisiz, eleştirel ya da konuşmaya kapalı olarak değerlendirebiliyor. Oysa bu algı her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor.

Özgüveni yüksek kişiler, beden dillerinin iletişim üzerindeki etkisinin farkında oldukları için daha açık ve rahat hareket etmeye özen gösteriyor. Böylece hem güven veren hem de iletişimi kolaylaştıran bir görüntü oluşturuyorlar.

ÖZGÜVENLİ İNSANLARIN ORTAK BEDEN DİLİ ALIŞKANLIKLARI

Uzmanlar, kendine güvenen bireylerde sık görülen bazı ortak davranışlara da dikkat çekiyor:

Göz temasını doğal ve abartısız şekilde sürdürüyorlar.

Dengeli ve sağlam bir duruş sergiliyorlar.

Konuşurken mesajlarını destekleyen hafif el hareketleri kullanıyorlar.

Sürekli saç, kıyafet veya takılarla oynama gibi gerginlik belirtilerinden kaçınıyorlar.

Konuştukları kişiye doğru yönelerek iletişime açık olduklarını gösteriyorlar.

Omuzlarını rahat tutarak stres yerine sakinlik mesajı veriyorlar.

Başlarını gerektiği kadar sallıyor, aşırı onaylama hareketlerinden uzak duruyorlar.

Zorlamadan, doğal bir gülümsemeyle iletişim kuruyorlar.