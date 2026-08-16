Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel’den önce ilçeye ulaşan Aslan, gün boyu süren ziyaretlerine, ilçeye gelen Özel ile devam etti.

Aslan, öğleden önce gerçekleştirdiği Hacıbektaş Veli Hünkar Türbesi ziyaretini Özel ile birlikte tekrar gerçekleştirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve siyasilerden oluşan heyet bu ziyaretin ardından Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma Törenine hareket etti. Törende, sırasıyla; Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaptı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel’den önce ilçeye ulaşan Aslan, gün boyu süren ziyaretlerine, ilçeye gelen Özel ile devam etti.

Aslan, öğleden önce gerçekleştirdiği Hacıbektaş Veli Hünkar Türbesi ziyaretini Özel ile birlikte tekrar gerçekleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve siyasilerden oluşan heyet bu ziyaretin ardından Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma Törenine hareket etti. Törende, sırasıyla; Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaptı.

ASLAN: “HACIBEKTAŞ; ANADOLU'NUN VİCDANIDIR”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen anma törenlerinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Hacıbektaş; Anadolu'nun vicdanıdır. Muradı; aşktır, sevgidir, birliktir. Mirası müride değil, insanlığadır. Öğüdü aydınlanmadır. Öğretisi meşakkatle yürüdüğü yoldur. Bu yolda yürümek zordur. Çünkü bu yol; kibri değil tevazuyu, ayrılığı değil kardeşliği, öfkeyi değil sevgiyi seçenlerin yoludur. Bu yol; insana hizmeti Hakk'a hizmet bilenlerin yoludur. Bizler, Hünkar'ın emanet ettiği bu yolda yürümeye; adaleti, eşitliği ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”

“BİZİM İNANCIMIZDA DUVARLAR SADECE CEZAEVİNDE DEĞİLDİR…”

“Sizlere bugün burada olmayı çok isteyen Ancak 12 metrekarelik hücresinde de kardeşlik, adalet ve eşitlik yolunu yürüyen İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdim. Ekrem Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız uzun süredir tutuklu… Ancak bizim inancımızda duvarlar sadece cezaevinde değildir; insanın kalbi karanlık, aklı puslu ve niyeti halis değilse işte orasıdır asıl esaret. Yani bizler özgürüz. Bizim tüm dostlarımız özgür. Çok yakında yeniden buluşacağımıza olan inancımız da tam.”

“BİZİM KABEMİZ İNSANDIR”

“Bizler, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ‘Ameller niyetlere göre değer kazanır’ sözüyle yaşıyor ve çalışıyoruz. Mücadelemizi ‘Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma’ diyen Hz. Ali’nin öğretisiyle veriyoruz. Bizler zulmedenlerden olamayız ama zulme de boyun eğmeyiz. Kerbela’dan bu yana Ehli Beyt katarındayız, bizim emsalimiz Yezid’e boyun eğmeyen, Hz. Zeynep’tir. Bizim kabemiz insandır.”

“EKREM BAŞKAN’IMIZ HER BİR BİREYE AYNI ORANDA HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK EMEK SARF ETTİ”

“Bugün hukuksuzca Silivri’de tutulan Ekrem Başkan’ımız 2019’da göreve geldiği andan itibaren 72 millete bir nazardan bakmak ilkesini benimsemiş, toplumumuzun her kesimine, her bir bireye aynı oranda hizmet verebilmek için çok büyük emek sarf etmiştir. Alevi-Bektaşi toplumunun ibadethaneleri olan cemevlerimiz de hizmet alanlarımız arasında önemli bir yer tutmuştur. 2019’dan bu yana ağırlıklı olarak bakım-onarım, inşaat, temizlik, salon ve etkinlik desteği, otobüs temini ve muharrem lokması gibi ihtiyaçlar için toplamda 110 cemevimizle dayanışma içinde olduk. Olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda personel desteği, Alevi inancına uygun cenaze hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Mezarlıklar Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz din görevlileri, cemevlerinin bakım onarım ve tadilat ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda imkanlarımız dahilinde destek sağladık.”

“KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK, ÖTEKİLEŞTİRMEDİK”

“2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde oy çokluğu ile aldığımız bir kararla Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’ne cami, mescit, kilise, sinagog gibi ibadethanelerimizin yanına cemevlerini de ekleyerek bir ilke imza attık. Kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Aksine birbirimize daha sıkı sarıldık. Bundan sonra da müdürlüğümüz aracılığıyla tüm dini kurum ve topluluklara eşitlik ve tarafsızlık ilkesiyle daha etkin bir biçimde destek olacağız.”

“HACIBEKTAŞ’TAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA UZANAN KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİ BİRLİKTE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kent Meydanı, Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesi’nde altyapı, zemin yenilemesi, doğal taş döşenmesi, peyzaj düzenlemesi, aydınlatma gibi ihtiyaçları giderdik. Aşık Mahsuni Şerif Parkı ile Kent Meydanı entegrasyonunu sağladık. Çilehane'de Kültür merkezi cephe tadilatı ile girişinin düzenlenmesi, iç mekân tadilatı, ışık ve ses akustiği, Çilehane peyzaj bakımı ve temizliği, yine Beştaşlar’da peyzaj ve yol düzenlemesini gerçekleştirdik. Atatürk Bulvarı, Hacı Bektaş Veli Bulvarı, Kayseri Caddesi, Çilehane Yolu, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi, Balım Sultan Sokak, Kadıncık Ana Sokak ve ara yollarda asfalt ve kaldırım imalatları ile Geri Dönüşüm Parkı park imalatı, Serçeşme Parkı peyzaj düzenlemesini tamamladık… Hiç kuşkunuz olmasın ki sizlerin desteğiyle İstanbul’dan Hacıbektaş’a, Hacıbektaş’tan Türkiye’nin dört bir yanına uzanan gönül köprülerini, kardeşlik köprülerini birlikte kurmaya devam edeceğiz.”

Aslan konuşmasının sonunda Hacıbektaş’taki on binlere, Türkiye’deki milyonlara seslenen seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu paylaştı.

“ARAMIZDAKİ MESAFELERİN GÖNÜL BAĞIMIZI, HAKİKATE VE ADALETE OLAN İNANCIMIZI EKSİLTEMEYECEĞİNİ BİLİYORUM”

İmamoğlu, Aslan tarafından aktarılan ve vatandaşlardan uzun alkış alan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili canlar, ne yazık ki iki yıldır Hacı Bektaş Veli’nin huzurunda, 800 yıllık karadutun gölgesinde sizlerle yan yana olamamanın hüznünü yaşıyorum; ancak aramızdaki mesafelerin gönül bağımızı, hakikate ve adalete olan inancımızı eksiltemeyeceğini biliyorum. Hacı Bektaş Veli’nin yüzyılları aşarak bugüne ulaşan sevgi, barış, kardeşlik, eşitlik ve hakikat öğretisi, yalnızca Anadolu’nun değil bütün insanlığın ortak mirasıdır. Onun yolu bize, en zor zamanlarda dahi adaletten, iyilikten ve doğrudan ayrılmamayı; haksızlık karşısında umudu ve dayanışmayı büyütmeyi öğretiyor.”

“HAKİKATİN HİÇBİR DUVARIN ARDINDA KALMAYACAĞINA OLAN İNANCIMLA…”

Bugün fiziken aranızda bulunamasam da, adaletin er ya da geç yerini bulacağına, hakikatin hiçbir duvarın ardında kalmayacağına olan inancımla gönlüm Hacıbektaş’ta, sizlerin arasındadır. Altmış yılı aşkın süredir Alevi toplumunun hafızasının, dayanışmasının ve var olma iradesinin güçlü bir ifadesi olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin her yıl daha da büyüyerek gelecek kuşaklara taşınacağına yürekten inanıyorum.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN DOĞRU YOLDAN AYRILMAYACAĞIM”

“Bu yıl Hacı Bektaş Veli Ödülleri’ne layık görülen kıymetli canlarımızı kutluyor; bu yolu emekleriyle bugüne taşıyan Alevi-Bektaşi kurumlarına, belediye başkanlarına, kamu görevlilerine ve dünyanın dört bir yanından Hacıbektaş’a gönül veren bütün canlara teşekkür ediyorum. Ve şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmayacağımı, adaletten ve halkımıza hizmet etme iradesinden vazgeçmeyeceğimi bu duvarlar ardından bir kez daha ifade ediyorum. Siz sevgili canları sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum.”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir’de düzenlenen 63’üncü Ulusal ve 37’nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliği’ne katıldı.

Yeni Parti lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, “DEM Parti’nin çok değerli Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı, burada temsilcileri bulunan tüm siyasi partileri, Alevi ve Bektaşi derneklerinin çok saygıdeğer Genel Başkanlarını, yöneticilerini, benimle birlikte burada bulunan tüm yöneticilerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz ile birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm canlara en büyük, en yürekten sevgilerimizi iletiyorum. Tabii bugün burada bizimle birlikte olacağından büyük heyecan duyduğumuz, küçük bir rahatsızlıkla ki şimdi iyi olduğunu ilettiler, yüreğimiz soğudu. Hacı Bektaş Dergahı Postnişi Veliyettin Ulusoy beyefendiyi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.

“HÜNKAR HALA BUGÜNE IŞIK TUTUYOR”

Özel, şöyle devam etti:

“Yine bu yıl ödüle layık görülen Bedriye Poyraz hocamızı, sevgili Işık Çuhacıoğlu’nu ve en kıymetli emaneti, bizimle birlikte siyaset yapan, Aleviler en zor günlerini yaşadıkları yakın tarihteki dönemlerde Alevi örgütlerine hizmet eden, partileşme süreci gibi etkin bir karşı duruşu, dik duruşu gösteren ve bu anlamlı günde Demokrasi ve Barış Ödülü’ne layık görülen sevgili Mustafa Timisi’yi de tüm ödül alanlarla birlikte kutluyorum. 755 sene önce Hakk’a yürüyen ama hala öğretileri ile bugünümüze ışık tutan Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin huzurlarındayız. Yasını da sevincini de birbirine ortak eden, lokmasını paylaşan, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyilerin iyi olduğuna inanan cümle canları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha hoş geldiniz.”

“BURADA YAŞANAN 200 YILLIK TRAVMA BAŞIMIZA GELDİ”

“Üç yıl önce, Genel Başkan seçilmeden hemen önce buradaydım. Genel Başkan seçildikten sonra da üç yıldır burada sizlerle birlikte olmaya gayret ettim. Nasip oldu, bu güzel geceyi de hep birlikte paylaşıyoruz. Bu yıl da Alevi Bektaşi yolunun muhipleri, siz değerli dostlarla birlikteyiz. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş son Genel Başkanı sıfatıyla değil, Yeni Parti’nin Genel Başkanı olarak sizleri büyük bir heyecanla selamlıyorum. Bu süreçte ki biraz önce Sayın Eş Genel Başkan vurguladı, geçen yılki metinlerimizde bizlerin de vardı. Biraz önce Sayın Genel Başkan’ın da söylediği gibi 200 yıl önce buranın yönetimini Alevilerden alıp devletin el koyması, yani devletin bir kuruma ‘Burayı sen, senin seçtiğin, senin karar verdiğin değil de benim atadığım yönetecek’ demesi 200 yıllık bir travma olarak duruyor. Bunu Türkiye’de yerel yönetimlerde yaşadık. Şimdi de siyasette ilk kez bir siyasi partinin başına geldi. Ancak hep biliyoruz ki Alevi kurumları, yöneticileri ve tüm Aleviler atanmışların değil, seçilmişlerin yanında yer aldılar; tarihin hep doğru tarafında yer aldılar.”

“ZALİMLERE KARŞI ADALETİN YANINDA DURANLARSINIZ”

“Bu kadim toprakların vicdanını, irfanını, kardeşliğini omuzlarında taşıyan sevgili canlar bugün sizin misafiriniziz. Hacı Bektaş’tayız, Horasan’dan Anadolu’ya uzanan büyük yürüyüşün menzilindeyiz. Asırlardır gönülden gönüle geçen bir erdemin mekanındayız. Sizler Kerbela’dan Maraş’a, Madımak’tan Çorum’a gadre uğrayan ama kini ve nefreti değil, sevgiyi ve hoşgörü büyüten, acıyı içine gömenlersiniz. Sizler evlatlarınıza geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu miras bırakanlarsınız. Bizler sizden öğrendik ki yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolculardan da uludur. Aslolan yolda olmaktır. Biliriz ki bu yol, insanı insana kul etmez. Bu yol, kötülüğe karşı kötülük yapmayı asla öğütlemez. Biliriz ki yolda yürüyenler mazlum olur ama asla zalim olmazlar. İşte sizler bir asır önce Mustafa Kemal Paşa’ya omuz veren, Samsun’dan başladığı yürüyüşünde menzili Ankara’ya varıp orada kuruluş ve kurtuluşun adımlarını atmadan önce uğradığı bu son durakta, Hacı Bektaş’ta ona maddi ve manevi destek olanların bugünkü devamları, temsilcileri, evlatları ve torunlarısınız. Kurtuluşta da kuruluşta da en ön safta yer alan, bugün de zalimlere karşı adaletin yanında duranlarsınız.”

“PARALEL TÖRENDE KÜLTÜR BENZETMESİYLE AYRIMCILIK DERİNLEŞİR”

“Bunlara rağmen bir gün bile dönüp ‘Bize borcunuz var’ deyip borçlu olduğunuzu bize hatırlatmadınız. Ama bilmeliyiz ki bu devleti bugüne kadar yönetenler, bugün yönetenler ve gelecekte yönetecek olanlar bu ülkenin size borcunu bilmeli, bu bilinçte olmalıdırlar. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamayanlarsınız. Eşitsizliği yüreğinde en derinden hissedenlersiniz. Bu eşitliği sağlamak için buradan cesaretle ve kararlılıkla ifade etmek gerekir ki cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil; bir inanç, semah müzik değil; bir ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu ve Aleviliğin bir kültür gibi görülüp Kültür Bakanlığı’na bağlanması apaçık bir ayrımcılıktır, bunu reddediyoruz. Buraya birkaç gün önce gelip, yine bir paralel tören düzenlemek ve orada Alevilik’e kültür benzetmesi yapmak, ayrımcılığı derinleştirmekten başka hiçbir amaca hizmet etmez. Aleviler ‘Devlet bana eşit davranmıyor’ diyorsa devletin ‘Davranıyorum’ demesi ya da ‘Eşitsin’ demesi kıymetli değildir. Kıymetli olan, eşitliği herkesin kalbinde hissetmesidir. Genel Başkan olarak kürsüye çıktığım ilk grup toplantısında söylediğim gibi, Türkiye’de son Alevi ‘Eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum’ demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla bu borcu bir kez daha kendime, siyaset arkadaşlarıma, Türkiye’yi gelecekte birlikte yöneteceğimiz tüm demokratlara hatırlatırken; sizlerden rızalık istiyorum. Size söz veriyorum; iktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız.”

“KÖTÜLÜKTEN BİRLİKTE ARINACAĞIZ”

“Biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa Alevisiyle - Sünnisiyle, Kürdüyle - Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun bu topraklar üzerinde eşit hakları olan, atalarının eşit emeği, eşit kanı olan, yarınları birlikte olan bizlerin birlikte kalp gözüyle bakmamızla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmamızla mümkündür. Kendilerine ağır geleni başkasına yapmayanlar bu ülkeyi kurtaracak. Bu ülke ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözünü laf olsun diye söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanların birlikteliğiyle kurtulacak.”

“TALİMATIMDIR; O ANAHTAR ALEVİLERE TESLİM EDİLSİN”

“Değerli canlar, Hacıbektaş’a da hizmetleri biraz önce ifade edilen, bu törenin yapılmasında katkısı olan ve hepimizin çok sevdiği, çok özlediği Ekrem İmamoğlu Başkanımızı bir kez de Hacıbektaş‘tan özlemle selamlıyoruz. Geçen sene mart ayının 19’unda onu aramızdan aldılar. Sadece onu değil, belediyemizin belediye meclis üyelerini, bürokratlarını, ilçe belediye başkanlarımızı, ilçe bürokratlarımızı aldılar. Bugün 500 günden fazladır suçsuz yere hapiste tutulanlar var. Aylardır ağır siyasi saldırılar altındayız. Kendi çıkarı için ailelere, evlatlara, annelere, babalara zulmeden bir kötülüğü yaşıyoruz. Ama biz devletin gücüyle millete saldıranlara karşı sizlerden güç alıyor, sizlerin vicdanına sığınıyoruz. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız Alevi kurumları adına yaptığı kıymetli konuşmasında bize de bir hatırlatma yaptı. Dedi ki, ‘Bazı belediyeleriniz cemevlerinin anahtarlarını çekmecede tutuyor.’ Tabii bir geçiş dönemindeyiz. Neredeyse dört belediyeden üçü bizimle bir geçti, diğerleri çeşitli sayısal zorunluluklar, komisyon dağılımları, çeşitli zorluklarla bu süreci birkaç ay içinde tamamlayacaklar. Ancak buradan hem resmen Yeni Parti’ye gelmiş belediye başkanlarımıza hem de şu an gelmediyse de gönlü bizimle birlikte olan, bizden ayrı olmadığını ifade eden ve şu anda belediyecilik hizmetini, kamu hizmetini söyleyen, sözüme değer veren tüm belediye başkanlarına söylüyorum. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır; demokratik yönetilen, Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin, herhangi bir sorun varsa değerli genel başkanlarla irtibata geçilsin ve burada o anahtar gönül rahatlığıyla, gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bunun yanında nerede bir sorun yaşanıyorsa bugüne kadar yaşanan bir sorunu, bir problemi büyük bir olgunlukla çözen, buna katkı sağlayan, emek veren hem yereldeki Alevi kurumlarının yöneticilerine, dedelerimize hem belediye başkanlarımıza hem de bu konuda bize aracılık eden değerli genel başkanlarıma göstermiş oldukları gayret, emek, anlayış için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar.”

“İNCİNSEK DE İNCİTMEMEYE SÖZ VERİYORUZ”

“Yürüdüğümüz yolu Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin, Pir Sultan Abdal'ın, Abdal Musa’nın, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin ve nice eren ve evliyaların öğretileri ile aydınlatmaya devam edeceğiz. Biz doğru olacağız, dost kapısını açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Zalimlerin kibrinin esiri olanlara karşı da dimdik duracağız. İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Madem ki seçimler yakındır, madem ki bu kadar zulmün karşısında zulmedenlere bugüne kadar oy verenler, ‘Ya bu iktidar değiştiğinde acaba benzer şey bu sefer bize doğru gelir mi?’ diyenlere Hünkar Hacı Bektaş’ın huzurundan namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız, gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye’nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız. Hacı Bektaş Veli’nin hikmetiyle, Pir Sultan’ın direnciyle, Hazreti Hüseyin’in bilinen o dik duruşu ve Hüseyini kıyamıyla insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye ahdediyoruz. Bu mücadele kötülüğe karşı iyiliği mücadelesidir. İyiliğin yanında olan tüm insanların mücadelesidir. Hünkar’ın asırlardır Anadolu’da yankılanan çağrısı bugün önümüzde hepimize bir öğüt olarak durmaktadır. Bu iktidardan şikayet eden, değişsin isteyen herkese ve onu yürekten isteyen bu güzel insanların umut bağladığı herkese verilen nasihat ve bugün için bizden beklenen; bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır. Bu çağrıya ihtiyacımız var.”

“ZALİMİN ASIL KORKUSU; MAZLUMLARIN EL ELE OLMASI”

“Yıllardır bizi birbirimizden uzaklaştırmaya, uzak tutmaya çalışıyorlar. Türk’ü Kürt’ten, Alevi’yi Sünni’den ayırıyorlar. Muhafazakar, seküler diye bizi bölmeye uğraşıyorlar. Komşuyu komşuya kuşkuyla baktırtıp, bu gerilimden siyasi rant bekliyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu millet birbirinin elini tuttuğu gün, korku siyaseti bitecektir. Annelerin gözyaşını ayırmadığımız gün bütün hesaplar bozulacaktır. Bir Alevinin uğradığı haksızlık Sünni’nin yüreğini yakıyorsa, bir Sünni’nin hakkına uzanan el karşısında Alevi kardeşi ayağa kalkıyorsa, artık bundan sonra korkacak bir şey yoktur. Acılarımız ve geleceğimiz ortak olarak görülmektedir. İşte o gelecek kardeşlik, bundan sonra bu ülkenin kurtulmasının da, büyümesinin, güçlenmesinin, kalkınmasının da bu coğrafyada Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta, İran’da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşamasa da bizim başarmamıza bağlıdır, andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.”

“KİMSE ŞÜPHEYE DÜŞMESİN, BAŞARACAĞIZ”

“Kimse birbirine benzemek zorunda değil ama herkes birbirine sahip çıkmak zorunda. Zalimin en büyük korkusu mazlumun öfkesi değil, zalimin asıl korkusu mazlumların birbirini bulması, diğerinin elini tutması, koluna girmesidir. İşte bu yüzden hepimize nasihat olsun ki Pir Sultan’dan; ‘Varıp yoldaş olma sen uğursuza, komşu olma namussuza, arsıza, sabah selamını verme dinsize; adamın başına bela getirir.’ O yüzden ülkemizde bugünlerde yaşanan ne varsa kimse birbirinden şüphe etmesin. Ben kimseden şüphe etmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. Ben iyilerle beraberim. Güzel insanlarla, namuslu, çalışkan, onurlu insanlarla beraberim. Ve bu ülkenin umudu bu insanların birlikte durmasıdır. O yüzden kimse bu iktidarda, bundan sonra ömür verecek bir başka gelişme olur mu diye birbirinden şüpheye düşmesin. Benim şüphem yok ki; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Buraya çok zaman geçmeden verdiği sözleri tutmak üzere gelen muhalefetin değil, iktidarın temsilcileri olarak sizlerle kucaklaşacağız. Hepinizi aşk ile selamlıyorum. İyi ki varsınız.”