Oyuncu ve Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur kanser hastalığı nedeniyle 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde anılıyor.

"NEREYE GİTSEM HEP SEN VARSIN"

Uğur'un oğlu Alişan Uğur, babasıyla fotoğraflarını Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın."

Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur da eşinin konser videosunu şu mesajla yayımladı:

"Özkan'ımız gideli iki yıl oldu. Boşluğun dolmuyor, sevgin tükenmiyor benim can adamım. Melek ruhlum, nur içinde yat aşkım. Unutulmazsın…"