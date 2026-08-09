Mart ayında 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Devam eden süreçte 'itirafçı' olan ve birçok kez ek ifadesine başvurulan Yalım'ın ve şirketlerinin sahibi olduğu araçlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

26 ARAÇ BİRDEN SATIŞTA

Egedesonsöz'ün haberine göre, TMSF tarafından yapılan açıklamada "Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait 21, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait 5 aracın açık teklif ve açık artırma yöntemiyle satılacağı duyuruldu.



LİSTEDE YOK YOK!

Satış listelerinde Mercedes, Audi, Tesla, BYD, Honda, Yamaha, Iveco, Ford ve Kassbohrer gibi markalara ait otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker ve yarı römorklar yer aldı. Araçların önemli bölümünün üzerinde vergi daireleri ve SGK tarafından konulmuş hacizlerin bulunduğu, tamamında ise TMSF tarafından “Yalım Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” oluşturulmasına ilişkin hak mahrumiyeti kaydı bulunduğu belirtildi.

EN AZ 53 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ



Yalımlar Tekstil'e ait 5 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon 258 bin 650 TL olarak belirlendi.

Listenin en yüksek bedelli aracı ise 2023 model, siyah renkli, dizel Mercedes-Benz G 400 D oldu. 21 bin 268 kilometredeki aracın muhammen bedeli 16 milyon 930 bin 833 TL, teminat bedeli ise 846 bin 542 TL olarak açıklandı. Araç üzerinde Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sivaslı Vergi Dairesi tarafından konulmuş hacizlerin yanı sıra TMSF kaydı bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında 2021 model Iveco 35C16 karavan yer aldı. 87 bin 600 kilometredeki aracın muhammen bedeli 4 milyon 100 bin TL, teminatı ise 205 bin TL olarak belirlendi.

Yalımlar Tekstil listesindeki diğer üç araç ise Honda NSC110 motosikletlerden oluşuyor. 2022 model üç motosikletin her biri için 75 bin 939 TL muhammen bedel ve 3 bin 797 TL teminat belirlendi.

Yalım Petrol'e ait 21 aracın toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 31 milyon 941 bin 537 TL olarak hesaplandı. Böylece iki şirkete ait 26 aracın listelerde yer alan muhammen bedellerinin toplamı 53 milyon 200 bin 187 TL'ye ulaşıyor.

YALIM PETROL'ÜN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR



Yalım Petrol'e ait listede 21 araç bulunuyor.

Listede 64 AEV 064 plakalı 2016 model Mini Clubman Cooper otomobilin muhammen bedeli 1 milyon 550 bin TL olarak belirlendi. 29 bin 439 kilometredeki araç için 77 bin 500 TL teminat isteniyor. Araç üzerinde Uşak Vergi Dairesi haczi ve TMSF kaydı bulunuyor.

64 ADL 999 plakalı 2024 model Yamaha MTN250-A motosiklet için 340 bin TL muhammen bedel, 17 bin TL teminat belirlendi. Araçta iki ayrı Uşak Vergi Dairesi haczi bulunuyor.

Listenin dikkat çeken araçlarından biri de 64 BG 555 plakalı 2023 model Audi A5 Cabriolet. Kırmızı renkli ve 16 bin 148 kilometredeki otomobilin muhammen bedeli 5 milyon 150 bin TL, teminatı 257 bin 500 TL olarak açıklandı. Araçta iki ayrı haciz kaydı ve TMSF'nin ticari ve iktisadi bütünlük kaydı bulunuyor.

64 ABV 444 plakalı 2025 model BYD Seal U için 2 milyon 358 bin TL, 64 AV 055 plakalı 2023 model Tesla Model Y için ise 2 milyon 939 bin 735 TL muhammen bedel belirlendi. Tesla'nın kilometresi 37 bin 261 olarak kaydedildi.

MOTOSİKLETLERDEN ÇEKİCİLERE



Yalım Petrol listesinin devamında 2020 model Honda NSC1255WH motosikletler bulunuyor. 64 ABM 792, 64 ABM 739 ve 64 ABM 736 plakalı motosikletlerin her biri için 76 bin 854 TL muhammen bedel ve 3 bin 843 TL teminat belirlendi. Kilometreleri sırasıyla 49 bin 222, 74 bin 601 ve 58 bin 589 olarak kaydedildi.

Listede ayrıca iki Mercedes-Benz Actros çekici bulunuyor. 64 ACE 550 plakalı 2022 model aracın 453 bin 363 kilometrede olduğu ve muhammen bedelinin 3 milyon 972 bin 163 TL olduğu belirtildi. 64 ACD 589 plakalı diğer Actros'un kilometresi 447 bin 373, muhammen bedeli ise 3 milyon 507 bin 12 TL olarak açıklandı.

Bunların yanı sıra 2010 model Özgül-Öz 24 yarı römork 500 bin TL, 2022 model Sert Treyler yarı römork 1 milyon TL, 2016 model Güven SBYR D silobas kasa yarı römork ise 620 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Listenin ağır vasıta bölümünde 2025 model Kassbohrer Tankauflieger yakıt tanklı yarı römork da bulunuyor. Bu araç için 4 milyon TL muhammen bedel ve 200 bin TL teminat belirlendi.

1994 model Iveco 35.9 kamyonun muhammen bedeli 320 bin TL olarak belirlenirken, 2021 model Iveco 150E kamyon 2 milyon 295 bin 437 TL, aynı model soğutuculu kamyon ise 2 milyon 395 bin 41 TL muhammen bedelle listeye girdi.

Listenin son sırasında ise 20 R 6835 plakalı, 1999 model Ford Cargo 2520 akaryakıt tankeri yer aldı. Aracın muhammen bedeli 580 bin TL, teminat bedeli ise 29 bin TL olarak açıklandı.

ARAÇLARDA HACİZ VE TMSF KAYDI



Satış listelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı araçların üzerindeki hak mahrumiyetleri oldu. Yalım Petrol'e ait araçların önemli bölümünde Sivaslı Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Uşak Vergi Dairesi tarafından konulmuş hacizler bulunurken bazı araçlarda Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü haczi de yer aldı.

Listelerdeki araçların tamamında ise TMSF'nin 16 Nisan 2026 tarihli ve 2026/257 sayılı Fon Kurulu kararıyla “Yalım Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” oluşturulmasına ilişkin kayıt bulunuyor.

İHALE 11 AĞUSTOS'TA



Yalım Petrol'e ait 21 araç için teklifler 10 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar alınacak. İhale, 11 Ağustos 2026 saat 14.10'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki adresinde yapılacak.

Yalımlar Tekstil'e ait 5 araç için de teklifler aynı tarih ve saatte sona erecek. Bu araçların ihalesi ise 11 Ağustos 2026 saat 13.30'da gerçekleştirilecek.