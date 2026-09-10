Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yürütülen yeni araç programının tedarik süreçlerinde önemli bir gelişme yaşandı. AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’na ait Jantsa firması, TOGG’un resmi tedarikçileri arasına katıldı. KAP AÇIKLAMASIYLA RESMİYET KAZANDI Şirket tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde sürecin detayları paylaşıldı. Jantsa'nın bağlı ortaklığı olan JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TOGG’un yeni araç programı kapsamındaki geliştirme, doğrulama ve seri üretim aşamalarında tedarikçi sıfatıyla yer alacağı aktarıldı. Bildirimde, söz konusu projenin şirketin faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sunmasının beklendiği vurgulandı. AKP'YE GEÇTİKTEN SONRA HİSSELERİ TAVAN YAPMIŞTI Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçtiği dönemde CHP Genel Başkanı olan, günümüzde ise YENİ Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Özgür Özel, şirkete dikkat çekerek "Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını" ifadelerini kullanmıştı. Sektörel daralmalar gerekçesiyle 2025 yılı bilançosunda 53,4 milyon lira zarar açıkladığı bilinen şirketin hisseleri, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçiş sürecinin ardından borsada tavan seviyelere ulaşmıştı.

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