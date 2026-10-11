"Türkiye’nin Veri Haritası" tarafından gerçekleştirilen Eylül ayı seçim araştırması sonuçlarına göre Aydın'daki seçmen tercihlerinde çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Veri analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda YENİ Parti, rakip partilere açık ara fark atarak bölgede birinci parti konumuna yükseldi.

YENİ PARTİ YÜZDE 48 İLE ZİRVEDE, AKP İKİNCİ SIRADA

Aydın genelinde yapılan ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde şekillendi:

YENİ Parti: yüzde 48

AKP: yüzde 24

İYİ Parti: yüzde 8

MHP: yüzde 6,8

DEM Parti: yüzde 6

Zafer Partisi: yüzde 2,8

CHP: yüzde 2

Diğer: yüzde 2,4

Milletvekili dağılımı simülasyonuna göre ise YENİ Parti’nin 5, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin ise 1 milletvekili çıkarabileceği hesaplandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TRANSFERİ AKP'DEKİ DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ

2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 50,52 oyla yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından yaşanan oy değişimi rapora damga vurdu.

Eylül raporunda AKP için ölçülen yüzde 24’lük oy oranı; partinin 2024 yerel seçimlerinde ulaştığı yüzde 36,72’lik oranın yaklaşık 12,7 puan, 2023 genel seçimlerindeki yüzde 28,71’lik oranının ise 4,7 puan altında kaldı.

Mevcut durumda Aydın'dan 3 milletvekili çıkaran AKP'nin bu kan kaybı ile 1 milletvekillini YENİ Parti'ye kaptıracağı öngörülüyor. Verilerdeki bu gerilemenin Çerçioğlu'nun partiye katılımının hemen ardından yaşanması ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.