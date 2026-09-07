Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevgilisi Özlem Esmergül de merak edilen isimler arasında yer aldı. Gazetecilikten yayıncılığa, yazarlıktan televizyon ve sinema sektörüne uzanan kariyeriyle dikkat çeken Esmergül'ün hayatı ve mesleki geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki, Özlem Esmergül kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Özlem Esmergül kimdir?

Özlem Esmergül, gazetecilik, yayıncılık, yazarlık ve medya sektöründe çalışmalar yapan bir isimdir. Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen Esmergül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına gazetecilikle başlayan Esmergül, kariyeri boyunca gazete, televizyon, sinema ve yayıncılık sektörlerinde farklı görevler üstlendi.

Özlem Esmergül ne iş yapıyor?

Özlem Esmergül, kariyerine 1995 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde çevirmen ve muhabir olarak başladı. Daha sonra Star Gazetesi'nde müzik ve sinema alanında yazılar kaleme aldı ve köşe yazarlığı yaptı.

2003 yılında Türk Film Şirketi'nin yaratıcı ekibine dahil olan Esmergül, G.O.R.A. ve Rus Gelin gibi yapımların çalışmalarında görev aldı. 2007 yılında ise Dramedya Reklam Ajansı'nı kurdu.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de medya direktörü olarak çalışan Esmergül; Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek gibi dizilerin yanı sıra Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş gibi sinema yapımlarında görev yaptı.

Esmergül, 2009 yılında Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekibinde sinema haberleri ve röportajlar hazırladı.

2013 yılında ise Destek Yayınları'nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Esmergül, 2017 yılından bu yana Genç Destek Yayınları'nın genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor.

Özlem Esmergül kaç yaşında?

Özlem Esmergül'ün doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Hannover doğumlu olduğu ve gazetecilik kariyerine 1995 yılında başladığı bilinmektedir.