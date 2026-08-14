Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan Op. Dr. Özlem Gültekin'den acı haber geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin'in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Gültekin'in cenazesinin bugün İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Gültekin'in cenazesinin 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenmişti

Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Bir süre sonra fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı ve boşanma sürecine girdi.

Gültekin'in ölümü, çiftin boşanma aşamasında olduğu dönemde geldi.

Özlem Gültekin kimdir?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak uzun yıllar görev yaptı.

1977 yılında doğdu. Tıp eğitimine 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Gültekin, 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye genelinde derece elde ederek yine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalışan Gültekin, daha sonra farklı özel ve devlet hastanelerinde görev yaptı.

2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlayan Gültekin, daha sonra İzmir'deki özel hastanelerde görev aldı.

Kendi kliniğini kurdu

Gültekin, 2012 yılında kendi adını taşıyan kliniğini açtı. Daha sonra kliniğinin markasını “Hayat'ın ÖZ'ü Kliniği” olarak değiştirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra çeşitli estetik uygulamalar da gerçekleştiren Gültekin, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kongre ve sempozyuma katıldı.

2012 yılında Slovenya'daki Ljubljana University Hospital'da Prof. Dr. Adolf Lukonovic ile çeşitli çalışma ve uygulamalara katılarak eğitim sertifikası aldı.

Pilotluk da yapıyordu

Mesleğinin dışında farklı ilgi alanlarıyla da dikkat çeken Gültekin'in PPL pilotluk sertifikası bulunuyordu.

Uçak kullanmayı hobi olarak sürdüren Gültekin, aynı zamanda Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) Ege yapılanmasında çeşitli görevlerde bulundu.

TÜGİAD Ege Şubesi'nde Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapan Gültekin, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile İzmir Tabip Odası'nın da üyesiydi.

Gültekin'in ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.