Yurt genelinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasın ardından başlayan gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan gösteri ve eylemlerde yakalanan bin 879 kişiden 260'ının tutuklandığını açıkladı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklananların çok sayıda öğrenci olduğu da öğrenildi.
Para Politika sunucusu Gazeteci Özlem Gürses, tutuklanan gençlerin ailelerin mesajını canlı yayında paylaştı. Ailelerin mesajlarını ekrana getiren Özlem Gürses, duygularına hakim olamadı.
Ailelerin gönderdiği mesaj ise şöyleydi:
"Çocuklarımız hapiste korkar, Acaba onların bulunduğu cezaevlerinin önünde toplansak varlığımızı hissettirebilir miyiz?"