Türk müziğinde uzun yıllar sahne arkasında ve vokalist olarak birçok projede yer alan Cem Öcal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki müzisyenden bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Cem Öcal’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Cem Öcal’ın bir süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele ettiği, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve bu süreçte kemoterapi aldığı öğrenildi. Son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve müzisyenin bu nedenle zor bir süreçten geçtiği ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE KESİNLEŞECEK

Cem Öcal’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu’nda inceleneceği belirtildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan açıklamaya göre Cem Öcal için cenaze töreni programı da belli oldu. Yapılan duyuruda, sanatçının müzik dünyasındaki katkılarına vurgu yapılarak başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Cenaze programının detayları şu şekilde açıklandı:

Tarih: 14 Nisan Salı

Saat: İkindi namazının ardından

Yer: Gündoğan Mezarlığı

Defin: Gündoğan Mezarlığı

SILA'DAN PAYLAŞIM

Sıla'nın yayınladığı duyuruda şu sözler yer aldı: Türk müzik dünyasının uzun yıllar hem sahne arkasında hem de sahnede önemli görevler üstlenen Kemal Cem Öcal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.





ÖZLEM TEKİN İLE 3 YIL EVLİ KALDI

Cem Öcal ile Özlem Tekin 2008 yılında evlendi. Çiftin evliliği 2011 yılında sona erdi ve yaklaşık 3 yıl sürdü.