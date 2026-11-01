AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara’da düzenlenen “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansının programında yer almayacağını son anda bildirdi. Zengin’in, 1 Kasım Pazar günü “Barışın siyasal sorumluluğu, demokratik çözüm ve siyasi partiler” başlıklı oturumda konuşması planlanıyordu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenen konferansta değişikliği katılımcılara sunucu Gözde Şeker duyurdu. Şeker, “Sayın Özlem Zengin son anda katılamayacağını belirtti bu programa” dedi. Paylaşılan açıklamada Zengin’in katılamama gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.

“ŞÜPHELERİMİZİ, TEPKİLERİMİZİ DİREKT MUHATABINA İLETMEKTİ AMACIMIZ”

Zengin’in konferansa davet edilmesi, etkinlik öncesinde sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu. Davetin gerekçesini açıklayan Şeker, iktidar kanadından bir temsilciye doğrudan soru sormak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Şüphelerimizi, tepkilerimizi direkt muhatabına iletmekti amacımız malum. Pek yüz yüze gelme imkânı bulamadığımız bir iktidarın temsilcisine soru sormak gibi bir niyetimiz vardı. Çıkış noktamız buydu.”

Şeker, davetin konferansa katılan kadınların siyasi tutumlarını sorgulamak için gerekçe olamayacağını da vurguladı:

“Buradaki kadınların hiçbirinin hak temelli herhangi bir konuda ne tarafta durduğunu kanıtlamak gibi bir borcu yok. Davetin sebebi sadece budur. Bu açıklamayı da yapmamız gerekiyordu, o yüzden sizlerle paylaşmak istedim.”

Konferansın duyurulan programında, Zengin’in yanı sıra YENİ Partili Gökçe Gökçen’in de aynı oturumda konuşmacı olarak yer alacağı belirtilmişti. Barış, adalet, toplumsal cinsiyet, örgütlenme özgürlüğü ve demokrasi başlıklarının tartışıldığı konferansın programında Filiz Kerestecioğlu, Sebahat Tuncel, Fatma Bostan Ünsal ve Pervin Buldan da bulunuyordu.