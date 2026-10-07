İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçiyor olması siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Parti değişikliği iddiasının ardından Tugay'ın yaşamı, mesleki geçmişi ve siyasi kariyeri ile eşi Öznur Tugay da merak edilmeye başlandı.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay, eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü.

İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Tugay, 1989 yılında doktor olarak mezun oldu.

Tıp fakültesinin ardından Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başlayan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını aldı.

Mesleki kariyerinde yurt dışı deneyimi de bulunan Tugay, 1997 yılında ABD'deki Cleveland Clinic'te bir yıl süreyle araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

CEMİL TUGAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Cemil Tugay'ın aktif siyaset hayatı, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olmasıyla başladı. Sonraki yıllarda parti teşkilatında çeşitli görevler üstlenen Tugay, aynı zamanda mesleki kuruluşlardaki çalışmalarını da sürdürdü.

2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2012-2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulunda yer aldı ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı görevini üstlendi.

2013 ve 2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu'nda önce üye, ardından başkan olarak görev yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na seçildi ve yaklaşık bir yıl bu görevini sürdürdü.

2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'na giren Tugay, burada bilişim sorumluluğunun yanı sıra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında ise aynı yönetimde STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Mesleki kuruluşlardaki çalışmalarını da sürdüren Tugay, 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'na seçildi ve bir yıl bu görevde kaldı. 2017-2018 döneminde ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

CEMİL TUGAY HANGİ İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YAPTI?

Cemil Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etti. Bu tarihten itibaren görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürmektedir.

Cemil Tugay, Öznur Tugay ile evlidir. Çiftin iki kızı ve bir oğlu olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

ÖZNUR TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Manisa'nın Akhisar ilçesindendir. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

Öznur Tugay'ın asıl mesleği hemşireliktir. Uzun yıllar sağlık sektöründe görev yapan Tugay, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.

Bu eğitiminin ardından sanat alanında çalışmalarını sürdüren Öznur Tugay, seramik ve cam sanatçısı olarak da faaliyet göstermektedir.

Cemil Tugay'ın ailesinde eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra iki kızı ve bir oğlu bulunuyor. Tugay'ın kendi ailesi ise öğretmen bir baba, ev hanımı bir anne ve üç kardeşten oluşuyor.