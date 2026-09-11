CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hedefine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı koydu. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve ardından yaptığı açıklamalara değinen Öztrak, sitem dolu ifadeler kullandı.

"ANITKABİR ZİYARETİNDE OLMAMASI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Partinin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi Anıtkabir programında Mansur Yavaş'ın yer almadığını hatırlatan Öztrak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır. CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum."

"TRANSFER AÇIKLAMASI DIŞINDA BİR DUYUMUMUZ YOK"

Mansur Yavaş'ın AK Parti veya başka bir siyasi partiye geçebileceği yönündeki kulis iddialarına da yanıt veren Öztrak, partinin duruşunu koruduğunu belirtti. Öztrak, "Ben Mansur Yavaş'ın ne yapacağına dönük bir şey söyleme durumunda değilim. Ancak kendi görüşlerimi ve partimizin duruşunu açıkladım. Transfer ile ilgili Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında bir duyumumuz yok. Dolayısıyla o açıklamaya saygı göstermek durumundayız; ama o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ"

Gelişmelerin ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasında bir kırgınlık olup olmadığına ilişkin soruya ise Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Neden görüşme olmasın? Siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz" yanıtını vererek tartışmalara nokta koydu.