Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın 2024 Ocak-Mart mülakatlarında ve hâkimlik-savcılık mülakatlarında yüksek puanlı birçok adayın elendiğini ifade eden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Adalet dağıtması gereken Bakanlık, kendi personeline bile adalet sağlayamıyor” dedi.

Öztürkmen’in elindeki belgelere göre, yazılı sınavda 94 puan alan bir aday mülakatta elenirken, 70 puan alan bir kişi müdür yapıldı. Sivas Adliyesi’nde 51 personelden sadece 5’i yüksek puanla müdür kadrosuna atanırken, Samsun’da 19 yıllık deneyimli bir personel 5 kez yüksek puan almasına rağmen mülakatta başarısız sayıldı.

"MAHKEMELER HUKUKSUZLUĞU TESCİLLEDİ"

Öztürkmen’in Adalet Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesine Bakan Yılmaz Tunç’un verdiği yanıta göre, idari yargı hâkim adaylığı mülakatında 7, görevde yükselme mülakatında ise 58 dava Bakanlık aleyhine sonuçlandı. Mahkemeler, mülakatların kayıt altına alınmaması, düşük puanların gerekçesiz verilmesi ve objektif değerlendirme yapılmaması gibi nedenlerle iptal kararları verdi. Ancak, mahkeme kararlarıyla yeniden mülakata girme hakkı kazanan tüm adaylar ikinci mülakatta da elendi.

"TORPİL İTİRAFI VAR"

Öztürkmen, mülakatlarda liyakatli adayların yerine siyasi referanslı kişilerin yükseldiğini iddia etti. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları ve Türk Büro Sen’in Adana şubesinin “54 müdür kadrosundan 43’ü sendikamız üyesi” paylaşımını torpil itirafı olarak nitelendirdi. Öztürkmen, “AKP’den veya yandaş sendikalardan referansı olmayanlar kamuda yer bulamıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi “Mülakatı kaldıracağız” sözünü hatırlatan Öztürkmen, torpilin katmerleşerek devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin bu haksızlığa maruz kaldığını vurguladı.