1. İkizler: Değişken Ruh Hali, Tekrarlayan Hatalar

Hava grubunun en hızlı düşünen burcu İkizler, çoğu zaman ne söylediğini ya da ne yaptığını sonradan fark eder. Sosyal, meraklı ve zeki olduğu kadar tutarsız ve çabuk fikir değiştiren bir yapıya sahip olan İkizler, gönülden özür dileyebilir ama aynı hatayı bir daha yapması an meselesidir.

Astro yorum:

“Gerçekten üzgünüm… ama o an çok farklı düşündüm” demesi sık görülür.

2. Yay: Özgürlüğün Bedeli Tekrarlayan Hatalar

Yay burçları özgürlüğü her şeyin önünde tutar. Bu da onları istemeden başkalarının sınırlarını ihlal eden birine dönüştürebilir. Özür diler, vicdan yapar, ama aynı özgürlük tutkusuyla yine kendi bildiğini yapar.

Astro yorum:

“Bir daha olmayacak demek istemem çünkü spontane gelişti” ifadesi onlar için sıradan.

3. Koç: Dürtüsel Hareket, Anlık Pişmanlık

Ateş grubunun lideri Koç, çoğu zaman düşünmeden harekete geçer. Tepkileri ani, öfkesi çabuk gelir ama çabuk da geçer. Samimiyetle özür diler ama sabırsız ve kontrolsüz doğası nedeniyle aynı davranışı yineleyebilir.

Astro yorum:

“Özür dilerim, kendime engel olamadım” onun karakter özeti gibidir.

4. Balık: Vicdanlı Ama Sınır Koyamayan

Duygusallığın ve empati gücünün sembolü Balık, özür dilediğinde yüreğini ortaya koyar. Ancak sınır çizemediği ve kararsız kaldığı için, istemese de benzer sorunlara tekrar neden olabilir.

Astro yorum:

“Sana zarar vermek istememiştim... yine kendimi kaptırdım” sözleriyle duygusal dünyasını açar.

5. Terazi: Herkesi Memnun Etme Çabası, Süregelen Hatalar

Teraziler uyum ve denge ister, ama herkesi memnun etme arzusu çoğu zaman hatalarla sonuçlanır. Özür diler, iyi niyetlidir, ama “hayır” diyemedikleri için benzer senaryolar kaçınılmaz olur.

Astro yorum:

“Bunu yapmak istememiştim ama kimseyi kırmak istemedim” sözleriyle durumu toparlamaya çalışır.