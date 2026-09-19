Sürücülerin yollarda sıkça karşılaştığı ancak anlamı konusunda kararsız kaldığı trafik levhalarına yönelik bilgilendirmeler dünya çapında devam ediyor.

Fransa'da uzun süredir kullanılan, İspanya sınırındaki Katalonya bölgesinde ise sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla güncellenerek yerleştirilen P-33 ve P-35 kodlu yönlendirme levhaları, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen kuralları kapsıyor.

P-33 LEVHASI NE ANLAMA GELİYOR?

Üçgen çerçeve içerisinde yatay çizgilerin arkasında kalan bir araç figüründen oluşan P-33 işareti, güzergahtaki kısıtlı görüş alanlarını temsil ediyor.

Bu levha; sis, duman, yoğun kar yağışı veya şiddetli yağmur nedeniyle sürücü görüşünün düştüğü bölgelerde kullanılıyor.

Özellikle dağlık alanlarda yer alan P-33 işareti, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları gerektiğini bildiriyor. Söz konusu uyarı sembolü, yollarda daha kolay fark edilebilmesi amacıyla yakın dönemde görsel açıdan güncellenmiş bulunuyor.

P-35 İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

İki otomobil ile birbiriyle kesişen iki oktan oluşan P-35 işareti, araç yörüngelerinin aynı hat üzerinde birleştiği yol bölümlerini simgeliyor.

P-35 işaretinin bulunduğu alanlardaki trafik düzeni şu şekildedir:

Anayola katılan araçların kullandığı hızlanma şeridi ile yoldan ayrılan araçların kullandığı yavaşlama şeridi aynı alanı kapsar.

Şeride giren ve şeritten çıkan araçların geçiş hatları aynı yol kesitinde birbiriyle kesişir.

Bu levha ağırlıklı olarak otoyol ve ekspres yollardaki katılım ile ayrılma noktalarında yer alıyor.

YOL GÜVENLİĞİ VE KAZA İSTATİSTİKLERİ

P-35 ve P-33 işaretlerinin yer aldığı alanlarda kazaların önlenmesi için sürücülerin şerit değişikliklerini önceden sinyalle bildirmesi ve seyir hızlarını yol durumuna göre ayarlaması gerekiyor.

Fransa'da paylaşılan resmi verilere göre her yıl 3.500'den fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. İstatistiklerde ölümlü kazaların ana nedenleri arasında aşırı hız, alkol kullanımı, uyuşturucu madde etkisi ve geçiş önceliği kurallarının ihlali ilk sıralarda yer alıyor.