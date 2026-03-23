Anadolu Efes'in başantrenörü, Pablo Laso, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Laso, futbolda Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. İspanyol başantrenör, "Şu anda 10 veya 11 günde 5 maç oynama takvimi ile yaşıyoruz. Bunun bize nefes almamıza izin vermeyeceğini zaten biliyordum. Burada futbolda biraz Galatasaray taraftarıyım çünkü Galatasaray antrenörü Ismael Garcia İspanyol ve genellikle akşam yemeğinde bir araya gelip biraz spor hakkında konuşuyoruz ve ben de biraz Galatasaray taraftarı oldum" dedi.

'BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR AN'

Perşembe günü eski takımı Real Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'ya geçecek olan Laso, "Benim için eve dönmek gibi, duygusal bir an, ama sonra maç başlıyor ve işine odaklanıyorsun. Madrid'i iyi görüyorum, iyi bir çizgide. Süper Kupa ve Kupa'yı kaybetmenin Madrid gibi bir takıma zarar verdiği doğru, ancak Facu, Gaby, Tavares veya Abalde gibi benim dönemimden birçok oyuncunun hala çok önemli olduğunu görüyorum. Takımı sağlam buluyorum ve sezonu sonunda değerlendirmek gerekecek. Kaybedilen finallerin kötü tadı ağzında kalıyor, ancak evlerinde çok iyi maçlar çıkarıyorlar." İfadelerini kullandı.