NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.
Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, maç boyunca yakaladığı üstünlüğü koruyamadı ve ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibine 1 farkla boyun eğdi.
24 top kaybıyla bu sezonki en yüksek top kaybına ulaşan Pacers, mücadeleyi kazanmayı başardı.. Pacers, Tyrese Haliburton'ın son saniye basketiyle öne geçerek parkeden 111-110 galip ayrıldı.
FARKTAN DÖNDÜ
Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi. Pacers, NBA final serisi tarihinde son 3 dakikaya 9 veya daha fazla sayı farkıyla geride girip kazanan ilk takım olmayı başarırken, 1998'den bu yana final sersinin deplasman maçında 15 sayı farktan geri dönen ilk takım oldu.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.