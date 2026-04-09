Komedyen Tuba Ulu, 'Lady Malumat' adlı stand-up gösterisinde kullandığı “Kanuni Sultan Süleyman bile f*ck buddysiyle evlendi” ifadelerinin ardından gözaltına alındı.



Savcılık tarafından Ulu'ya "tarihi milli ve manevi değerlere hakaret" suçlaması yöneltildi.



AKP'Lİ TROLLER TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ



Komedyen Tuba Ulu, gösterisine ait görüntülerin AKP'ye yakınlığı ile bilinen trol hesaplar tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı.





