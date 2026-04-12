Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarlarından Sultan V. Murad’ın torunu, "Saraydan Sürgüne" kitabının yazarı ve deneyimli savaş muhabiri Kenize Murad, İstanbul-Paris hattında yaşadığı film gibi bir olayla gündeme geldi. Anneannesi Hatice Sultan ve annesi Selma Sultan’ın mirasını taşıyan Murad, havalimanında unuttuğu servet değerindeki çantasının hikayesini anlattı.

"TAKILARIN YERİNDE OLMADIĞINDAN EMİNDİM"

Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre; Paris-İstanbul arasında yaşayan Kenize Murad, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Fransa'ya dönmek üzere yola çıktı. Ancak uçağa bindiğinde, içerisinde annesinden kalma antika mücevherlerin ve kendi değerli takılarının bulunduğu el bagajını havalimanında unuttuğunu fark etti.

Büyük bir umutsuzluğa kapıldığını belirten Murad, o anları şu sözlerle ifade etti: "El bagajım kilitli bile değildi. İçinde annemin mücevherleri vardı. Dünyanın başka bir yerinde bu çantayı bulsalar bile içindeki eşyaların yerinde olmayacağından emindim. Çaresizlik içinde İstanbul’daki bir arkadaşıma ulaştım."

BİR PARÇA BİLE EKSİLMEDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Kenize Murad'ın çantası, Sabiha Gökçen Havalimanı Kayıp Eşya Birimi’nde bulundu. Çantayı teslim alan yetkililer, içerisindeki takıların ve aile yadigarı mücevherlerin eksiksiz olduğunu teyit etti. Murad, çantanın ağzı açık olmasına rağmen tek bir parçanın bile alınmamasının kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

"FRANSA'DA BÖYLE OLMAZDI"

Türk halkının dürüstlüğüne olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ünlü yazar, bu olayın bir istisna olmadığını, daha önce de benzer tecrübeler yaşadığını söyledi. Kenize Murad, "Euro ve Türk Lirası'nı bazen karıştırıyorum. Yanlışlıkla fazla ödeme yaptığımda taksi şoförleri ve esnaflar her seferinde 'Euro verdiniz' diyerek paramı iade ediyorlar." diyerek Türkiye'de gördüğü nezaketi ısrarla dile getirdi.

Fransa ile Türkiye’yi kıyaslayan Kenize Murad, sözlerini şöyle noktaladı: "Şunu açıkça söyleyebilirim ki; Fransa’da gözlüğümü bile geri bulamazdım, cüzdanımı zaten göremezdim. Ben zengin iş adamlarından değil; parası çok olmayan ama onurunu ve dürüstlüğünü koruyan sıradan Türk insanından bahsediyorum. Onlara minnettarım."