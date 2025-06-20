Tüketici hakları kuruluşu Which?, aralarında Ultrasun, Morrisons, Nivea ve Garnier’in de bulunduğu 15 güneş kremini test etti. Pahalı markalar başarısız olurken, uygun fiyatlı ürünler tam not aldı.

EN PAHALILARI HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Yaz aylarında güneşten korunmak için tercih edilen güneş kremleri, her zaman güvenli olmayabiliyor. İngiltere’de tüketici hakları kuruluşu Which? tarafından yapılan bağımsız testlerde, piyasada yaygın olarak satılan bazı güneş kremleri, SPF yani güneş koruma faktörü ve UV koruması testlerinde başarısız oldu. Listenin başında ise Ultrasun Family SPF30 yer aldı.

Bilimsel testlerde ürün, ne vaat ettiği SPF düzeyine ne de yeterli UV korumasına ulaşabildi.Morrisons Moisturising Sun Spray SPF30 da "Satın Alınmaz" listesine girdi. Buna karşılık, sadece Aldi Lacura Sensitive SPF50+ ve Lidl Cien Sun Spray SPF30, hem UVA hem de UVB koruması sağlayarak güvenli bulundu.

RİSK BULUNDURUYOR

Which? yetkilileri, güneşten koruma özelliği sunan pahalı ürünlerin güvenilirlikten uzak olmasının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Dermatologlar ise güneş kremlerinin cilt kanserine yol açtığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını söylüyor.