İstanbul'un simge yapılarından Sultanahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı ile Yıldız Sarayı’ndaki restorasyon devam ediyor. İnşaatlarında geleneksel Horasan harcı kullanılan eserlerle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, yapılarda ‘pahalı’ diye doğal kireç yerine çimento şüphesini arttıran larnit maddesinin olduğunu belirtti. Uzmanlar, bunun tarihi eserlerin özgün yapısına zarar verdiğinin altını çizdi.

ŞANTİYEDE NE OLUR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ahmet Güleç, çimento içeriğine ilişkin Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi laboratuvarında test yapıldığını söyledi.

Güleç, “Çimento yapılarda değil, bir ay önceki analizlerde ortaya çıktı” dedi; “Geçmişte testlerden sorunsuz ürünlere çimento karıştırmışlardı” hatırlatması yaptı.

Mimari Restorasyon Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin ise “Onaydan geçen ürüne maliyeti düşürmek için çimento takviyesi yapabilirler” uyarısında bulundu.

BUNLAR UNUTULMADI

2. yüzyıldan kalan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda merdivenlerin yerine mutfak mermeri konuldu.

Ağrı’da 1784’te yapılan İshak Paşa Sarayı’nın çatısı PVC ile kaplandı.

2 bin yıllık Şile Kalesi restorasyon sonrası çizgi karakter Sünger Bob’a benzetildi.

Sultanahmet’te restorasyon için camlar delindi.