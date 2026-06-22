Hornet Block 1, özellikle ses altı hızlarda uçan insansız hava araçları ve sürü halinde gerçekleştirilen saldırılara karşı düşük maliyetli bir çözüm sunmak amacıyla geliştirildi. Sistem, ilk aşamada radar desteğiyle yönlendirilirken hedefe yaklaştığında elektro-optik ve kızılötesi sensörleri devreye alarak bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Uydu sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda da görev yapabilecek şekilde tasarlanan sistemin menzilinin 75 kilometrenin üzerine çıktığı belirtiliyor.

GEMİLERE EK DEĞİŞİKLİK GEREKTİRMİYOR

Gerçekleştirilen testte Hornet Block 1, fırkateynin helikopter platformuna yerleştirilen konteynerden fırlatıldı. Bu yöntem sayesinde mevcut savaş gemilerine yeni dikey füze sistemleri eklenmesine gerek kalmadan ilave savunma kapasitesi kazandırılması hedefleniyor. Böylece pahalı hava savunma füzeleri yerine daha düşük maliyetli önleyicilerle insansız hava araçlarına karşı savunma sağlanabilecek.

DAHA UZUN MENZİLLİ YENİ MODEL YOLDA

Destinus, Hornet ailesinin ikinci versiyonu üzerinde de çalışıyor. Geliştirilmekte olan Hornet Block 2'nin 150 kilometreden fazla menzile sahip olması ve hem hava hedeflerine karşı savunma hem de kara ve deniz hedeflerine hassas saldırı görevlerinde kullanılabilmesi planlanıyor. Şirket ayrıca yapay zeka destekli sürü koordinasyonu ve dinamik hedef paylaşımı gibi özellikler üzerinde de çalışıyor.

İspanya Donanması tarafından gerçekleştirilen son testte kullanılan senaryoya ilişkin ayrıntılar paylaşılmasa da, deneme Avrupa'da gemilere hızlı şekilde entegre edilebilecek yeni nesil hava savunma çözümleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.