Teksas denince akla gelen ilk lezzet duraklarından biri olan, Trinity Groves ve NorthPark Center’ın gözbebeği Kate Weiser Chocolate, 12 yıllık yolculuğuna nokta koyduğunu duyurdu. Markanın kurucusu Kate Weiser, Salı günü yaptığı Instagram paylaşımıyla tüm şubelerinin ve operasyonlarının kalıcı olarak durdurulacağını onayladı.

"Yazı Uzun Süredir Duvarda Yazılıydı"

NBC 5 DFW’ye konuşan Kate Weiser, kararın arkasındaki acı gerçeği paylaştı: Artan maliyetler. Weiser, özellikle paketleme maliyetlerinin yıllar içinde inanılmaz bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Aslında bir bakıma sonun geldiği belliydi ama her zaman bir şekilde bir yıl daha dayanabileceğimizi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Veda Mesajı Paylaştı: "Siz Benim Dünyamsınız"

Kate Weiser, veda mesajında takipçilerine ve sadık müşterilerine şu sözlerle seslendi:

“Bu şirket çikolatadan çok daha fazlasıydı. Bir topluluk, yaratıcı bir yuva ve sevdikleriniz için hediye bulabileceğiniz bir yerdi. Bizi hayatınızın bir parçası yaptığınız her an için minnettarım. Hepiniz benim dünyamsınız.”

Stoklar Tükenene Kadar Son Şans

ABD'li çikolata severler için hala küçük bir umut var. Duyuruya göre, çevrimiçi siparişler 15 Nisan itibarıyla kapandı. Ancak Dallas’taki fiziksel mağazalar "son çikolata satılana kadar" açık kalmaya devam edecek. Eğer koleksiyonluk o meşhur tasarımlardan birine son kez sahip olmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Çalışanlar İçin Yeni Bir Başlangıç

Markanın kapatılma sürecinde Kate Weiser’ın en büyük önceliği ise ekibi. Weiser, şu anki odağının uzun süredir birlikte çalıştığı çalışanlarına yeni işler bulmak olduğunu belirtti. Markanın hayranları sosyal medyada, "Bir daha Kasım ayında geldiğimde oradan alışveriş yapamayacak olmam çok üzücü" ve "Bir efsane inşa ettin Kate, harika anılar biriktirdik" yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdi.