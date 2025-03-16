Süt, çikolata ya ambalajlı herhangi bir ürünü satın aldığınızda, ürünün ağırlığını gösteren bölümün yanında 'e' işaretinin yer aldığını mutlaka görmüşsünüzdür.



Besin değerleri, barkodlar ve telif hakkı logolarının bulunduğu paketlenmiş ürünlerdeki işaretlerin ne işe yaradığı pek bilinmiyor olsa da, gramajın yanında yer alan 'e' işareti hemen hemen tüm ürünlerde bulunuyor. Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından firmalara zorunlu tutulan bu ifade, paketin üretiliş şekline ilişkin önemli ipuçları veriyor.





'E' İŞARETİ BU ANLAMA GELİYOR



Yasalara göre firmalar, sattıkları ambalajlı ürünlerin ağırlıklarını müşterinin görebileceği şekilde paketin üzerinde belirtmek zorunda. Ancak tüm ürünleri tek tek tartıyor olmak oldukça zor bir sürece neden oluyor. Bu nedenle şirketler, aynı üretim bandından çıkan rastgele birkaç ürünü seçerek ağırlıklarını tartıyor ve ortalama ağırlıkları ambalajların üzerine yerleştirmeyi tercihe diyor.



Paketlerdeki 'e' işareti, tüketicilere söz konusu ürünün özel olarak tartılmadığını ve bu nedenle gramaj değerlerinde ufak değişikliklerin normal olduğunu gösteriyor.

Bir başka deyişle 130 gram ağırlığındaki bir çikolatanın arkasında yer alan 'e' işareti, çikolatanın hassas bir tartıya koyulması halinde 135 gram ya da 125 gram çıkabileceği anlamına gelmekte.