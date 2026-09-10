İlk hazırlanan sistemde kırmızı uyarının yalnızca üç kategoriden en az ikisindeki sınırın aşılması durumunda kullanılması planlanıyordu. Ancak bu yöntem, örneğin yalnızca şeker oranı çok yüksek olan bir ürünün herhangi bir uyarı taşımadan satılabilmesine imkan vereceği gerekçesiyle eleştirildi. Mahkemedeki son görüşmelerin ardından yetkililer, tek bir kategoride sınırın aşılmasının bile kırmızı uyarı için yeterli olabileceği daha sıkı bir sisteme açık olduklarını bildirdi.

PAKETİN ÖN YÜZÜNDE KIRMIZI İŞARET OLACAK

Planlanan sistemde tüketicilerin ürünün arkasındaki küçük besin değerlerini incelemek zorunda kalmadan içeriği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Belirlenen sınırları aşan ürünlerin ön yüzüne dikkat çekici kırmızı altıgen bir uyarı işareti yerleştirilmesi öngörülüyor.

Daha sıkı seçeneğin kabul edilmesi halinde ürünün ilave şeker, tuz veya doymuş yağdan yalnızca birini yüksek miktarda içermesi uyarı alması için yeterli olacak. Böylece örneğin tuz oranı normal seviyede olsa bile şeker sınırını aşan paketli bir ürün kırmızı işaret taşıyabilecek.

Düzenleme henüz kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş değil. Yüksek Mahkeme'nin incelemesi devam ederken, gıda güvenliği kurumu daha önce önerdiği iki aşamalı geçiş yerine daha sıkı kuralları başlangıçtan itibaren uygulayabileceğini açıkladı. Bu nedenle marketlerdeki ürünlere kırmızı işaretlerin hangi şartlarda ve ne zaman geleceği, düzenlemenin son halinin belirlenmesiyle netleşecek.

GIDA ÜRETİCİLERİ DÜZENLEMEYE İTİRAZ EDİYOR

Yeni sistem, ülkenin 100 milyar doları aşan paketli gıda ve içecek sektöründe tartışmalara yol açtı. Gıda üreticilerini temsil eden kuruluşlar, belirlenen sınırların çok sayıda ürünü kırmızı uyarı kapsamına sokabileceğini savunuyor. Sektör temsilcileri ayrıca değerlendirmelerin ürünün 100 gramı üzerinden değil, insanların tek seferde tükettiği porsiyon miktarı üzerinden yapılmasını istiyor.

Sağlık uzmanları ise daha gevşek bir sistemin çok sayıda yüksek şekerli, tuzlu veya doymuş yağ oranı yüksek ürünün uyarıdan kaçmasına yol açabileceğini belirtiyor. Tartışmanın önemli nedenlerinden biri ülkede artan obezite oranları. Bir araştırmaya göre Hindistan'da fazla kilolu veya obez kişilerin sayısının 2050'ye kadar yaklaşık 450 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Mahkeme de özellikle çocukların sağlığına dikkat çekerek paketli gıdalardaki uyarı sisteminin halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Düzenlemenin daha sıkı hali kabul edilirse tüketiciler, market raflarında yüksek miktarda şeker, tuz veya doymuş yağ içeren çok sayıda ürünün üzerinde kırmızı uyarı işaretleriyle karşılaşabilecek.