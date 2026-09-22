Yeni kurallar yalnızca ürün ambalajlarını kapsamıyor. Reklamlarda, internetten yapılan satışlarda ve diğer ticari iletişimlerde kullanılan çevreyle ilgili ifadeler de düzenlemeye dahil olacak. Şirketler bir ürünün çevre dostu olduğunu öne sürüyorsa, bu iddiayı somut bilgilerle kanıtlamak zorunda olacak.

27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

AB'nin "yeşil aklama" olarak bilinen uygulamalarla mücadele amacıyla hazırladığı düzenleme 27 Eylül'den itibaren uygulanacak. Özellikle ürünün gerçekten ne kadar çevreci olduğunu açıklamadan kullanılan genel ifadeler hedef alınıyor.

Yeni kurallarda "çevre dostu", "eko", "yeşil", "doğa dostu", "ekolojik", "iklim dostu", "enerji verimli" ve "biyolojik olarak parçalanabilir" gibi çok sayıda ifade açıkça örnek gösteriliyor. Bir şirket bu tür genel ifadeleri kullanmak istiyorsa ürünün ilgili konuda üstün çevresel performansa sahip olduğunu göstermek zorunda olacak.

Bunun yerine şirketler daha somut bilgiler verebilecek. Örneğin yalnızca "çevre dostu ambalaj" yazmak yerine, ambalajın üretiminde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı gibi açık ve doğrulanabilir bir bilgi sunulabilecek.

HER ÇEVRECİ ETİKET KULLANILAMAYACAK

Düzenlemeyle birlikte şirketlerin kendi hazırladıkları ve resmi bir sertifika izlenimi yaratabilecek sürdürülebilirlik logolarına da sınırlama geliyor. Sertifikasyon sistemine dayanmayan veya kamu otoriteleri tarafından oluşturulmayan sürdürülebilirlik etiketlerinin kullanılması yasaklanacak.

Karbon dengeleme projelerine dayanılarak ürünlerin "iklim nötr", "karbon nötr" veya benzeri ifadelerle tanıtılması da yeni kuralların hedefinde. Bir şirket başka yerde karbon kredisi satın aldığı için ürününün çevre üzerinde nötr ya da olumlu etkiye sahip olduğunu öne süremeyecek.

Avrupa Komisyonu'nun daha önce yaptığı incelemelerde çevresel iddiaların yüzde 53'ünün belirsiz, yanıltıcı veya dayanaksız bilgiler içerdiği, yüzde 40'ının ise destekleyici kanıta sahip olmadığı belirlenmişti. AB genelinde yüzlerce farklı sürdürülebilirlik etiketi bulunması da tüketicilerin hangi ifadeye güveneceğini anlamasını zorlaştırıyor.

Yeni kurallar 27 AB ülkesinde uygulanacak. Böylece tüketicilerin bir ürünün ambalajında veya reklamında "yeşil" ya da "çevre dostu" ifadesini gördüğünde bunun yalnızca pazarlama amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.