Görüntülerde, tüketilebilir durumda olduğu öne sürülen gıda ürünlerinin topluca çöpe bırakıldığı görülürken, kaydı yapan kişi bu duruma tepki gösterdi. Gıda israfına dikkat çeken vatandaş, söz konusu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini ifade etti.
Kayıt sırasında tepkisini dile getiren vatandaş, “İhtiyaç sahiplerine verilse daha iyi olmaz mı?” diyerek sitemde bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı da gıda israfına karşı benzer eleştirilerde bulundu.