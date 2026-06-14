Antalya’da yaşayan 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer, marketten alınan paketli çikolatalı kekin içerisinden çıkan ve nem önleyici olarak kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Durumu fark eden ailesinin Zehir Danışma Merkezi'ni arayıp bilgi almasının ardından küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan röntgen tetkiklerinde maddenin mide ve bağırsaklarda olduğu tespit edilirken, tedavi sürecinde nöbet geçiren Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

AİLEDEN UYARI YAZILARININ YETERSİZLİĞİNE TEPKİ

Yaşadıkları süreci anlatan anne İlay Büyüközer, oğlunun boş paketleri görmesi üzerine durumu fark ettiğini ve büyük panik yaşadıklarını belirtti. Test sonuçlarında maddenin vücuttan kolay atılamayan demir oksit olduğunu öğrendiklerini ifade eden anne Büyüközer, ürün ambalajı üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savundu. Kendisinin öğretmen olduğunu belirten Büyüközer, paket üzerinde "yemeyiniz" ibaresinin yer aldığını ancak yazının çok küçük olduğunu, okuma yazması olmayan çocukların bu tehlikeyi fark edemeyeceğini vurgulayarak üreticilerin daha görünür önlemler almasını istedi.

UZMANLARDAN AMBALAJ GÜVENLİĞİ VE EBEVEYN GÖZETİMİ ÇAĞRISI

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, gıda ambalajlarında ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla nem ve oksijen tutucu paketlerin kullanıldığını açıkladı. Demir oksit içeren bu paketlerin küçük çocuklar tarafından sos veya baharat sanılabileceğine dikkat çeken Manavoğlu, bu maddelerin sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Benzer olayların yaşanmaması için üreticilere seslenen Manavoğlu, paketlerin kolay yırtılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemelerin kullanılması gerektiğini ifade etti. Manavoğlu ayrıca, ailelerin paketli gıdaları tüketirken çocukları yalnız bırakmaması ve bu tür paketleri çocuklardan uzaklaştırması gerektiği uyarısında bulundu.