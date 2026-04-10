ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında 40 gün süren savaşın ardından varılan ateşkes için görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek.

Müzakereler öncesi taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapacak Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, savaş yerine diyalog çağrısı yaptı.

Her iki ülkenin de Pakistan'ın davetiyle İslamabad'da bir araya geleceğini belirten Şerif sürecin başarıya ulaşması için "ellerinden geleni yapacaklarını" ifade etti.

HEYETTE KİMLER VAR?

Bu arada İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyet görüşmelere katılmak üzere İslamabad'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alacak.

ABD tarafına Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek.

Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alacak.

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Müzakereler öncesi Galibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini şart koşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma sağlanamaması halinde "saldırı" seçeneğinin masada olduğu yönünde mesaj vermişti.

LÜBNAN-İSRAİL MÜZAKERESİ ABD'DE

Öte yandan ateşkese rağmen İsrail'in hedefi olan Lübnan'da yetkililerin telefonda müzakereler için görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İsrail basınındaki haberlere göre, iki ülke arasında ilk tur müzakerelerin salı günü ABD'nin başkenti Washington'da yapılması planlanıyor.