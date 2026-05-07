ABD Başkanı Donald Trump Tahran ile yeni bir anlaşmaya varılmak üzere olduğunu duyurdu.

İran tarafının 14 maddelik Amerikan barış önerisine çok kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Bölgesel kaynaklara göre Tahran yönetimi Washington tarafından sunulan bu kapsamlı taslağı bugün karara bağlamayı planlıyor.

Eğer anlaşma yapılırsa, İran ve ABD İslamabad veya Cenevre'de buluşmak üzere hazırlıklara başlayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI NELER?

Amerika Birleşik Devletleri’nin sunduğu şartların başında İran’ın nükleer silah üretmeyeceğini resmen kabul etmesi geliyor.

Taslak ayrıca İran'daki Fordo ile Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin tamamen etkisiz hale getirilmesini şart koşuyor.

Anlaşma kapsamında nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin yirmi yıl boyunca dondurulması talep ediliyor.

Tahran elindeki 450 kilogramlık yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu başka bir tarafa teslim etmek zorunda kalacak.

Bu kritik materyalin hangi ülkeye gönderileceği henüz kesinleşmese de geçmişte Rusya bu konuda gönüllü olmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİDİ

Anlaşmanın ekonomik ve stratejik boyutları küresel enerji koridorlarını doğrudan etkiliyor. Trump yönetimi nükleer şartların kabulü karşılığında İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını kaldırmayı vaat ediyor.

Buna karşılık İran’ın da Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kısıtlamalarına son vermesi ve geçiş trafiğini açması isteniyor.

Trump katıldığı bir röportajda nükleer kısıtlamaların katılığına özellikle dikkat çekti. Başkan dondurma süresi sona erse dahi İran’ın yüzde dört seviyesinde bile uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Tahran’ın yeraltı tesislerini hiçbir şekilde işletmeyeceğine dair taahhüt vermesi gerektiğini vurgulayan Trump "Tahran anlaşma kapsamında yeraltı nükleer tesislerini işletmeyeceğine dair söz verecek" dedi.

Anlaşma sağlanırsa ekonomik yaptırımların gevşetilmesi gündeme gelecek. Küresel petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı savaşın başladığı şubat ayından beri kapalı tutuluyor.

TRUMP TEHDİDİ İHMAL ETMEDİ

Müzakerelerin diplomatik takvimi Trump’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti öncesinde netleşebilir.

Ancak Amerikan Başkanı masadaki teklifin reddedilmesi durumunda askeri müdahalenin dozunu artıracağını net bir dille ifade etti.

Trump "Eğer İran kabul etmezse bombalama daha önce hiç görülmemiş kadar yüksek ve şiddetli bir seviyede olacaktır" uyarısında bulundu.

Başkan ayrıca "Bunun bir sonuca bağlanma şansını yüksek görüyorum ama olmazsa onları amansızca bombalamak zorunda kalacağız" sözleriyle Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.